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Antalya Doğal Yaşam Parkı Yılbaşı İçin Süslendi

Antalya Doğal Yaşam Parkı Yılbaşı İçin Süslendi
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Antalya Doğal Yaşam Parkı, yeni yıl öncesi kafeslerini yılbaşı temalı süslemelerle donatarak hayvanlarla birlikte ziyaretçilerine eğlenceli anlar sunuyor. Hayvanların beslenme programlarına uygun yılbaşı özel menülerle kutlama yapılırken, özellikle Lemur ve Zebra aileleri ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Antalya Doğal Yaşam Parkı'nda hayvanların bulunduğu kafesler, yeni yıl temalı ürünlerle süslendi.

Barındırdığı 127 türden 1400'e yakın hayvanla Türkiye'nin en büyük doğal yaşam alanları arasında yer alan Antalya Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı'nda, yaklaşan yılbaşı öncesinde hazırlıklar tamamlandı.

Parktaki kafeslere yeni yıl temalı süslemeler takıldı, yılbaşı ağaçları konuldu. Hayvanlara da etler, meyveler ve kuruyemiş kokteylleri hazırlandı.

Rengarenk süslenen kafesler, parka gelen ziyaretçilerin de ilgisini çekti.

En çok ilgiyi Lemur ve Zebra ailesi gördü

Kendileri için hazırlanan aromatik tıbbi bitkilerden oluşan yılbaşı ağacıyla oyun oynayan Lemur ailesi ve 2025 yılı temalı grafitinin önünde yiyeceklerini yiyen Zebra ailesinin kafeslerinin bulunduğu alanlar, ziyaretçilerin en fazla zaman geçirdiği alanlar oldu.

Antalya Doğal Yaşam Parkı Müdürü Aygül Arsun, AA muhabirine, ziyaretçilere, yaşam parkında yeni yıl heyecanını yansıtan sürprizler yapmak istediklerini ifade etti.

Hayvanat bahçesini Antalyalıların yanı sıra yabancı turistlerin de ziyaret ettiğine dikkati çeken Arsun, "Yabancı misafirlerimiz bu süslemeleri görünce çok beğendiler. Hayvanların süslemeler önünde, yılbaşı ağaçları önünde fotoğraflarını çektiler. Bütün bu çalışmalarımız hayvan sevgisini aşılamayı amaçlıyor." dedi.

Arsun, hayvanların beslenme programlarına uygun yılbaşına özel meyve, sebze ve et tabakları da hazırladıklarını kaydetti.

Kaynak: AA / Süleyman Elçin - Güncel
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