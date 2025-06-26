Antalya Doğal Yaşam Parkı'ndaki Hayvanlar Sıcak Havada Buzlu Meyve ile Serinletiliyor

Antalya Doğal Yaşam Parkı'ndaki hayvanlar, sıcak havada buzlu meyve kokteyli ve fıskiyelerle serinletiliyor.

Kentte 41 dereceye ulaşan hava sıcaklığı, Antalya Doğal Yaşam Parkı'ndaki 115 türden 1600'e yakın hayvanı da olumsuz etkiliyor.

Park sakinlerini sıcaktan korumaya çalışan görevliler, her hayvanın yaz diyetine uygun kalorisi düşük, buzlu ve soğuk meyve kokteylleri hazırlıyor.

Lemur, maymun ve ayı gibi hayvanların, karpuz, portakal, kiraz, muz, elma gibi meyvelerden oluşan buzlu kokteyllerle beslendiği anlar, ziyaretçilerin de ilgisini çekiyor. Yavruyken doğal yaşam parkına bırakılan "Venüs" isimli rakun da kendisine verilen buzlu meyveli dondurmayla sıcak havanın etkisinden kurtulmaya çalışıyor.

Ayılar, havuza girerek serinliyor

Hayvanlardan bazıları kafeslerine konulan fıskiye sistemleriyle serinletilmeye çalışılırken, bazılarının da havuzlarına meyveler konularak suya girmeleri sağlanıyor.

Yaşam parkındaki bozayı ailesi de her sabah havuza girerek serinliyor. Ayıların havuzda birbirleriyle oynadığı anlar da ziyaretçilerin dikkatini çekiyor.

Antalya Doğal Yaşam Parkı Müdürü Aygül Arsun, sıcaklığın hayvanlarda stres oluşturabildiğini söyledi.

Sıcaklığı önleyici tedbirler aldıklarını belirten Arsun, "Hayvanların beslenme alışkanlıklarını yaz aylarına göre düzenliyoruz. Lifli gıdalar, bol sulu meyve ve sebzelerle besliyoruz. Alanlarında serinletme ve gölgelendirme çalışmaları yapıyoruz." dedi.

Arsun, alandaki mağaraların da yeniden düzenlendiğini, koyun, keçi ve lamalarda ise kırkım işlemi yaptıklarını dile getirdi.