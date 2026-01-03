Haberler

Antalya Doğal Yaşam Parkı'ndaki hayvanlar için kış tedbirleri alındı

Antalya Doğal Yaşam Parkı'ndaki hayvanlar için kış tedbirleri alındı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya Doğal Yaşam Parkı'ndaki hayvanların soğuk havadan etkilenmemesi için iklimlendirme sistemleri ve beslenme programları güncellendi. Hayvanların yaşam alanları, fizyolojik ihtiyaçları göz önünde bulundurularak düzenlendi.

Antalya Doğal Yaşam Parkı'ndaki hayvanların soğuk havadan etkilenmemesi için bazı önlemler alındı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, soğuk havaya duyarlı hayvanların yaşam alanları, fizyolojik yapıları ve doğal yaşam koşulları dikkate alınarak iklimlendirildi.

Doğal Yaşam Parkı'nda hava sıcaklığı 7 gün 24 saat takip edilerek, hayvanların yaşam alanları, nem ve ısılarına göre ayarlandı.

Lemurlar için kalorifer, sürüngenler ve bukalemunlar için yerden ısıtma sistemleri, ultraviyole ışıklandırmalar kullanılıyor. Yazlık, kışlık bölmesi bulunan hayvanların kışlık alanları da takip ediliyor.

Veteriner Oğulcan Demir, hayvanların fizyolojik ihtiyaçları göz önünde bulundurularak yaşam alanlarının yeniden düzenlendiğini belirtti.

Hayvanların bağışıklık sistemleri ve enerji ihtiyaçlarından dolayı beslenme programlarının revize edildiğini dile getiren Demir, "Birçok hayvanımızın yazlık ve kışlık alanları mevcut. Kışlık alanlarda iyileştirmeler yaptık. Soğuğa duyarlı tüm hayvanlarımızın ihtiyaçları gözetilerek en uygun iklim şartlarını titizlikle sağlıyoruz." dedi.

Kaynak: AA / Rabia Sapmaz - Güncel
ABD Başkanı Trump: Saldırımız başarılı, Maduro ve eşini yakaladık

ABD Başkanı Trump: Maduro ve eşi yakalanarak ülke dışına çıkarıldı
Venezuela Başkan Yardımcısı: Maduro ve eşinin nerede olduğunu bilmiyoruz

Maduro'nun sağ kolu, Trump'ın vahim iddiasını doğruladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

1 yaşındaki bebeğe anne şiddeti kamerada

Eve kamera yerleştiren baba, gördükleri karşısında dehşete düştü
200 bin TL üzerindeki transferlerde açıklama şartına erteleme

Para transferinde çok tartışılan uygulama ertelendi
Okullarsa suçiçeği vakalarında artış! Bu belirtiler varsa dikkat

Okullarda kırmızı alarm! Vakalarda artış başladı
Aydın'da üniversite öğrencisine 'Cumhurbaşkanına hakaret' tutuklaması

Üniversite öğrencisinin sosyal medya paylaşımları pahalıya patladı
1 yaşındaki bebeğe anne şiddeti kamerada

Eve kamera yerleştiren baba, gördükleri karşısında dehşete düştü
OHAL ilan eden Maduro: Silahlı çatışmaya geçiyoruz

OHAL ilan eden Maduro'dan "konuşlanın" talimatı
Fenerbahçe Beko Chris Silva'yı kadrosuna kattı

Resmi açıklama geldi! Yeni transferi duyurdular