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Antalya Doğal Yaşam Parkı'nda Hayvanlara Lüks Otel Menüsü

Antalya Doğal Yaşam Parkı'nda Hayvanlara Lüks Otel Menüsü
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Antalya Doğal Yaşam Parkı'ndaki 1500 civarında hayvan, mevsim şartlarından etkilenmemesi için özel olarak hazırlanan 'lüks otel menüsü' zenginliğinde tropikal meyve ve sebzelerle besleniyor. Parkın müdürü, hayvanların ihtiyacına göre beslenme programlarının hazırlandığını belirtti.

ANTALYA Doğal Yaşam Parkı'ndaki 1500 civarında hayvanın mevsim şartlarından etkilenmemesi için 'lüks otel menüsü' zenginliğindeki tropikal meyve ile sebzelerden oluşan yiyeceklerden günlük beslenme yapılıyor. Görevliler, doğada yaralı bulunup, parkta tedavi edilen yırtıcı kuşlara canlı kurt, etçil hayvanlara kırmızı ve beyaz et, otçul hayvanlara da yemlerini titizlikle servis ediyor.

Türkiye'nin en büyük doğal yaşam parklarından biri olan Antalya Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı, bünyesinde 118 türden hayvan barındırıyor. 1500 civarındaki hayvanın mevsim şartlarından etkilenmemesi için beslenmesine özel ilgi gösterilen parkta, 'lüks otel menüsü' zenginliğinde sebze ve meyvelerden oluşan yiyecekler hazırlanıyor. Beslenme programı mevsime ve hayvan gruplarına göre özel olarak belirleniyor. Parkın mutfak bölümündeki görevliler de bu özel menülere göre hayvanların günlük yiyecek ihtiyaçlarını karşılıyor. Günlük olarak büyük marketlerden toplanan muz, ananas, elma, armut, mango gibi meyve ve sebzelerden hazırlanan yiyecekler, farklı türdeki hayvanlara veriliyor. Hayvanat bahçesi bünyesinde ihaleyle temin edilen kırmızı ve beyaz et de beslenme programına göre etçil hayvanların tüketimine sunuluyor. Doğada yaralı bulunan tedavi sürecindeki hayvanların beslenmesi için üretim de yapılıyor. Parktaki tesislerde canlı kurt türleri de yetiştiriliyor.

'UN KURDU VE FARKLI TÜRDE KURT YETİŞTİRİYORUZ'

Parkta hayvanları besleme sürecine yönelik özel çalışma olduğu söyleyen Antalya Doğal Yaşam Parkı Müdürü Aygül Arsun, "Sebze ve meyve yiyen hayvanlarımız için büyük marketlerden son tüketim tarihi yaklaşmış ürünler günlük olarak toplanıyor. Mutfağımızda meyve ve sebzeler yıkanıp, işlenerek, havyan gruplarına göre menü hazırlanarak dağıtılıyor. Her sabah hayvanlarımıza dağıtılıyor. Büyük marketlerden tropikal meyve-sebze çoklukla geliyor. 5 yıldızlı otellerin mutfağındaki çeşitlilik gibi meyve ve sebzeleri maymun, lemur, tavşan gibi farklı türdeki hayvanlarımıza menü olarak hazırlıyoruz. İhaleyle yem, kırmızı ve beyaz et alımı yapılıyor. Etçil hayvanlarımıza yönelik de protein ihtiyacına göre özel beslenme hazırlanıyor. Doğadan gelen hayvanların beslenmesine yönelik un kurdu ve farklı türde kurt yetiştiriyoruz. Tekrar doğaya döndürülecek havyanlar özenle canlı kurtlarla besleniyor" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Antalya Güncel Tarım Çevre Yaşam

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