Antalya Diplomasi Forumu'nda iletişimin güvenliği değerlendirildi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Çağatay Özdemir, iletişim alanının bir ulusal güvenlik alanı olduğunu vurgulayarak "İletişim alanı ulusal güvenliği bizatihi ilgilendirir. İletişim ekosisteminin güvenliği bizim ulusal güvenliğimizin merkezindedir. Dolayısıyla bunun için adımlar atmak ve çerçeveler oluşturmak çok kıymetli." dedi.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olarak yer aldığı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ev sahipliğinde düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu 2025, Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde devam ediyor.

İletişim Başkan Yardımcısı Özdemir, moderatörlüğünü ABD'nin Louisville Üniversitesinden Stratejik İletişim Profesörü Karen Freberg'in yaptığı oturumda, ulusal ve uluslararası alanda iletişimin güvenliği, ekosistemi ve dezenformasyon konularında değerlendirmede bulundu.

Türkiye'de iletişim ekosisteminin, enformasyon akışının doğru bir şekilde sağlanması için önemli çalışmalar yürüttüklerini belirten Özdemir, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca CİMER başta olmak üzere halkla ilişkiler, kamu diplomasisi alanlarında önemli faaliyetler gerçekleştirildiğini söyledi.

İletişim Başkanlığınca, iletişimin güvenliği sağlanırken herhangi bir noktada bilgi çarpıtması, yalan haber, dezenformasyon varsa bunların düzeltilmesi noktasında da adımlar atıldığını kaydeden Özdemir, "Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun önderliğinde dezenformasyonla mücadele birimi kuruldu. Bu modeli uluslararası anlamda da ihraç ettik, çeşitli ülkeler de bizim modelimizin aynısı kullanılıyor." diye konuştu.

Olası bir kriz ortamında, kamu otoritelerinin bir koordinasyon içinde doğru bilgiyi aktardığını dile getiren Özdemir, iyi bir cevap verebilme mekanizmaları oluşturduklarını, hızlı koordinasyon sağladıklarını anlattı.

Özdemir, bu sistem sayesinde Türkiye'deki deprem, Filistin ve Ukrayna'da yaşananlar konularında doğru bilgi akışını sağladıklarını aktardı.

"Doğru enformasyon için uluslararası alanda birlikte çalışmalıyız"

Uluslararası enformasyon güvenliğinin merkezinde hızlı gelişen teknoloji araçlarının önemli rol oynadığını ifade eden Özdemir, enformasyon akışının doğru yönetilmesi gerektiğini belirtti.

Ulusal düzlemde TRT ve Anadolu Ajansı ile yürütülen süreçler başta olmak üzere, yurt dışındaki muhataplarıyla da diyalog halinde olduklarını dile getiren Özdemir, dezenformasyonla mücadele konusunda uluslararası alanda kamu otoriteleri, sivil toplum kuruluşları, basın kuruluşu temsilcileri, akademisyenler, vakıflar gibi yarı hükümet yarı özel sektör olan kuruluşlarla iletişim kurarak enformasyon akışının doğru bir çerçevede yapılmasını sağladıklarını kaydetti.

Uluslararası medya ekosisteminin güvenli bir şekilde işleyebilmesi için uluslararası alanlardaki krizlerde doğru bilgi akışının sağlanması gerektiğini vurgulayan Özdemir, "Doğru enformasyon akışı için uluslararası alanda birlikte çalışmalıyız." ifadesini kullandı.

Enformasyonun güvenliğine değinen Özdemir, "İletişim alanı bir ulusal güvenlik alanıdır ve ulusal güvenliği bizatihi ilgilendirir. İletişim ekosisteminin güvenliği bizim ulusal güvenliğimizin merkezindedir. Dolayısıyla bunun için adımlar atmak, bunun için çerçeveler oluşturmak çok kıymetli." değerlendirmesinde bulundu.