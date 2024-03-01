Antalya Diplomasi Forumu'nda Suriye'deki İstikrara Giden Yol Tartışıldı

Antalya Diplomasi Forumu'nda düzenlenen " Suriye'de İstikrara Giden Yol" başlıklı panelde, Suriye'de ağırlaşan insani krize dikkat çekilirken bu krizin giderilmesi için siyasi çözüm gerektiği ve bunun için de tüm tarafların müzakerede bulunmasının şart olduğu vurgulandı.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu ve Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu 2024'te, moderatörlüğünü TRT World Editörü Ghida Fakry'nin üstlendiği " Suriye'de İstikrara Giden Yol" paneline, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen, Müzakere Komisyonu Başkanı Bedir Camus, BM Genel Sekreter Yardımcısı ve BM Suriye Krizi Bölgesel İnsani Koordinatörü Muhannad Hadi ve Atlantic Council'da araştırmacı Rich Outzen katıldı.

Panelde konuşan BM Genel Sekreteri'nin Suriye Özel Temsilcisi Pedersen, Suriye'deki duruma ilişkin bir ilerleme kaydedilemediğini belirterek ülkedeki savaş bölgelerindeki halkın yarısından fazlasının evlerini terk ederek geri dönemediklerini söyledi.

Pedersen, tüm göstergelerin her alanda yanlış yönü gösterdiğine işaret ederek insani ihtiyaçların arttığını ancak uluslararası desteğin azaldığını vurguladı.

Güvenlik durumuna ilişkin iki unsur olduğunu ve bunlardan birinin Gazze'deki savaşla alakalı olduğunu kaydeden Pedersen, bunun Suriye'ye de sıçradığını dile getirdi.

Pedersen, terör örgütü DEAŞ'in de Suriye'de kol gezdiğine işaret ederek, Suriye konusunda BM kapsamında özellikle Güvenlik Konseyinin ve daimi üyelerin desteğine ihtiyaçları olduğunun altını çizdi.

Suriye'de Rusya'nın rolünün arttığını, İsrail'in saldırıda bulunduğunu, uyuşturucu kaçaklığı sorununun ortaya çıktığını anlatan Pedersen, bu sorunların tüm tarafların çabalarıyla çözülebileceğini belirtti.

Tüm taraflar masaya oturmalı

Pedersen, tüm paydaşların masanın etrafından oturması gerektiğine dikkati çekerek ABD, Türkiye İran ve Rusya gibi aktörlerin de masada olması gerektiğini ifade etti.

Suriye'de Mart 2020'den bu yana cephelerin çok fazla değişmediğine işaret eden Pedersen, bu krizin askeri alanda çözülemeyeceğini ve savaşın kazanılamayacağını aktörlerin anladığını kaydetti.

Pedersen, meselenin artık savaşı kazanmak değil, barışı kazanmak olduğunun da altını çizdi.

Suriye'de askeri bir çözümden bahsedilemeyeceğini siyasi tarafının olması gerektiğini vurgulayan Pedersen, Gazze'deki savaşın Suriye'ye sıçramamasını amaçladıklarını dile getirdi.

İnsani yardımın artırılması gerektiğini vurgulayan Pedersen, şöyle devam etti:

"Suriye konusunda tek başına çözüm üretilemez. Burada muhalefet, devlet, hükümet bir araya gelmeli, ortak paydada buluşmak zorunda. Aynı zamanda bütün farklı faktörleri de dahil etmemiz gerekiyor, Suriye'deki krize neden olan unsurları değerlendirmemiz gerekiyor. Politik sürece daha geniş kapsamlı bakmamız lazım, Suriye'nin egemenliği ve bağımsızlığından bahsetmemiz gerekiyor. Türkiye'nin ABD ile ilintili olarak bu politik sürecin değerlendirmesinde ve buna çözüm bulması gerekiyor, güvenlik meselesini değerlendirmemiz gerekiyor, terörizmle savaşmamız gerekiyor, bunu BM ve kararlarla beraber nasıl yapacağımızı değerlendirmemiz gerekiyor, sivil halkı nasıl koruyacağımızı düşünmemiz lazım."

"Suriye çatışması bertaraf edilmezse diğerleri de edilemez"

Müzakere Komisyonu Başkanı Bedir Camus, 2012'den bu yana süreç içinde müzakerelere başlandığını aktararak birçok girişim olduğunu ancak hiçbir şey elde edilemediğini ve partnerlerinin de olmadığını söyledi.

Camus, daha fazla sorumluluk alınması gerektiğini vurgulayarak bir masa etrafında toplanıp çözüm aranması gerektiğini ifade etti.

2011'den bugüne kadar Orta Doğu'daki sorunların devam ettiğini kaydeden Camus, "Suriye çatışmasını bertaraf edilmezse diğerlerini de edemezsiniz. Biz Suriye'den başlamaya hazırız, her zaman müzakereler için hazırız." dedi.

Camus, BMGK'nin verdiği kararların uygulanması için çalıştıklarını belirterek Suriye'de muhalefetin daima olumlu sonuçlar istediğini ve müzakereler için uğraştığını dile getirdi.

Camus, Suriye'deki terör örgütlerine ilişkin, "PKK-YPG, Suriye için terör örgütüdür, kuzeydoğudaki yerleşik örgütler bizim için terör örgütüdür." ifadesini kullandı.

"Suriye'de gereken çözüm siyasi, insani değil"

BM Genel Sekreter Yardımcısı Hadi de insani yardım için de siyasetçilerin çözüm bulması gerektiğini vurgulayarak "Suriye için yapılacak çözüm siyasidir, insani bir çözüm değildir. Herkes de birinci günden bu yana insani yardım çözümüne odaklanıyor, bu esas mesele değil." diye konuştu.

Hadi, Suriyelilerin gittikçe daha zor duruma girdiğine dikkati çekerek eğitim, kadın ve çocukların korunması, ekonomi ve sağlık gibi alanlarda da sorunların büyüdüğünü söyledi.

İnsani yardımın siyasallaştırıldığına ilişkin eleştirilere yönelik Hadi, tarafsız davranarak ayrım yapmadıklarını belirterek, siyasi bir çözüm bulunmazsa bütün bölgenin istikrarsız olacağını ifade etti.

Hadi, Suriyelilerin desteklenmesinin bir gereklilik olduğuna işaret ederek "Suriye halkı için geri dönülmez bir noktaya geldiğimizden, onların geleceği için korkuyorum. Bunların hepsi bir kırmızı alarm. Siyasi çözüm beklemek, zarar vermektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Suriye'de insani yardım konusunun çözülmesi gerektiğine vurgu yapan Hadi, "Suriye'de çok erken bir zamandan beri gördüğümüz üzere insani yardım boşluğu kapatılmazsa başkaları bu boşlukları negatif yönde kapatıyor. Bunu dünyanın birçok yerinde gördük. Sadece o ülkeyi bölgeyi değil, bütün dünyayı etkileyebildiğini görüyoruz." ifadelerini kullandı.

"ABD-Türkiye oldukça olumlu adımlar atıyor"

Düşünce kuruluşu Atlantic Council'da araştırmacı Outzen ise siyaset, diplomasi ve insani yardımın güvenlikle bağlantılı olduğunu belirterek dünyadaki krizlerin genişlemeye başladığına dikkati çekti.

Outzen, Şam yönetimine yeterli miktarda baskının yapılmasıyla müzakerelerin sağlanabileceğine işaret ederek "ABD ya da Avrupa'ya bakıldığında normalleşme yapıldığında bunun başarısız olduğunu gördük. Şam bütün yaptığı suçlardan ellerini yıkayıp çıkması söz konusu olmamalı." dedi.

Bu krizinin çözümü için etkin şekilde Türkiye ile çalışılması gerektiğini belirten Outzen, çok istikrarsız bir durumun bulunduğunu kaydetti.

Outzen, ABD-Türkiye ilişkilerine dair, "Oldukça olumlu adımlar atılıyor, umarım ileride daha güzel işbirlikleri sağlayacaktır. Değişim için bir motor gücü gerekiyor." değerlendirmesini yaptı.