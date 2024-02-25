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Antalya Diplomasi Forumu'na 100'ü aşkın ülkeden 90 bakan katılacak

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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Antalya Diplomasi Forumu'nun (ADF), 100'ü aşkın ülkeden 20'den fazla devlet ve hükümet başkanı ile 60'dan fazlası dışişleri bakanı olmak üzere yaklaşık 90 bakanın katılımıyla düzenleneceğini bildirdi. Forumda, Orta Doğu'dan Asya-Pasifik'e, Afrika'dan Latin Amerika'ya farklı coğrafyaları ilgilendiren konular ele alınacak ve oturumlar TRT aracılığıyla canlı yayımlanacak.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Antalya Diplomasi Forumu'nun (ADF), 100'ü aşkın ülkeden 20'den fazla devlet ve hükümet başkanı ile 60'dan fazlası dışişleri bakanı olmak üzere yaklaşık 90 bakanın katılımıyla düzenleneceğini bildirdi.

Keçeli, ADF ile ilgili yazılı bilgilendirmede bulundu.

Sözcü Keçeli, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ertelenen "Üçüncü Antalya Diplomasi Forumu"nun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde 1-3 Mart tarihlerinde "Krizler Döneminde Diplomasiyi Öne Çıkarmak" ana temasıyla düzenleneceğini açıkladı.

Foruma 100'ü aşkın ülkeden 20'den fazla devlet ve hükümet başkanı ile 60'dan fazlası dışişleri bakanı olmak üzere yaklaşık 90 bakanın katılacağını belirten Keçeli, ayrıca 80 civarında uluslararası kuruluş temsilcisinin de foruma katılım göstereceğini aktardı.

Keçeli, aralarında öğrencilerin de olduğu yaklaşık 4 bin konuğun foruma katılımının beklendiğini kaydederek, farklı formatlardaki 50'den fazla oturumda, Orta Doğu'dan Asya-Pasifik'e, Afrika'dan Latin Amerika'ya farklı coğrafyaları ilgilendiren konular ile iklim değişikliğinden teröre, gıda güvenliğinden uzay diplomasisine pek çok küresel meselenin de ele alınacağını vurguladı.

Öncü Keçeli, program kapsamında ayrıca, "Gazze Temas Grubu"nun ADF2024'e katılan üyelerinin bulunacağı bir etkinlik düzenleneceğini belirtti.

ADF2024'teki faaliyetlerin, ADF resmi internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından eş zamanlı izlenebileceğini hatırlatan Keçeli, oturumların önemli bir kısmının TRT aracılığıyla canlı yayımlanacağına da değindi.

Sözcü Keçeli, ayrıca X sosyal medya hesabından da konuyla ilgili paylaşımda bulunarak, forumun internet sitesinde katılımcı listesi ve panellerin de açıklandığını dile getirdi.

Kaynak: AA / Güncel

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