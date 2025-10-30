Antalya Devlet Opera ve Balesi'nden Cumhuriyet Bayramı'na Özel 'Tosca' Temsili

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), Cumhuriyet'in 102. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında, "Tosca" operası temsili sahnelendi.

Antalya DOB'dan yapılan açıklamaya göre, Giacomo Puccini'nin ölümsüzleşen müziğiyle iz bırakan opera, 29 Ekim 2025 Çarşamba akşamı Haşim İşcan Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde sanatseverlerle buluştu.

Cumhuriyet'in kuruluş ruhuna hem de Mustafa Kemal Atatürk'ün sanata olan sevgisine ithaf edilen eser, ilgi gördü.

Rejisörlüğünü Yiğit Yavuz Günsoy'un üstlendiği eserde, orkestrayı şef Lorenzo Castriota Skanderbeg yönetti. Eserin dekor ve kostüm tasarımını Gülden Sayıl, ışık tasarımını ise Mustafa Eski yaptı.

1800'lü yılların Roma'sında geçen eser, sanatına ve aşkına tutkuyla bağlı Tosca'nın, kıskançlığının gölgesinde yaşadığı trajik hikayeyi anlatıyor. Tosca, dramatik opera denince ilk akla gelen eserlerden biri olarak niteleniyor.

Tosca rolünü Arzu Yaman, Cavaradossi'yi Göksay Yaran, Scarpia'yı Serhat Konukman, Angelotti'yi M. Yusuf Yıldız, Sagrestano'yu S. Onur Alpaslan, Spoletta'yı Mustafa Özşamlı, Sciarrone'yi ise Toygarhan Atuner canlandırdı.

Antalya DOB koro şefliğini Mahir Seyrek'in, çocuk korosunun şefliğini ise Sinem Emine Ulusoy üstlendiği eserin başkemancısı orkestra sanatçısı Sibel Aydın oldu.

Temsil öncesinde gelenekselleşen "Fuaye Sohbetleri" programı, bu kez 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın özel anlamı ve Tosca operasını mercek altına alan bir söyleşiyle gerçekleşti.

Etkinlikte, katılımcılar hem eserin sanatsal detaylarını hem de sanatçıların sahneye hazırlık süreçlerinin nasıl olduğunu dinleme fırsatı buldu.