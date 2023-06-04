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Antalya-Denizli Karayolunda Trafik Kazası: Bir Kişi Ağır Yaralandı

Antalya-Denizli Karayolunda Trafik Kazası: Bir Kişi Ağır Yaralandı

Güncel Haberler

Antalya-Denizli karayolunda meydana gelen trafik kazasında bir kişi kullandığı otomobilin altında kalarak ağır yaralandı. Kaza, Antalya-Denizli istikametinde Bayatbademleri mevkiinde meydana geldi.

Antalya- Denizli karayolunda meydana gelen trafik kazasında bir kişi kullandığı otomobilin altında kalarak ağır yaralandı.

Kaza, Antalya- Denizli istikametinde Bayatbademleri mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Antalya yönünden Denizli istikametine seyir halindeki sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 07 KY 716 plakalı otomobil, o sırada tali yoldan anayola çıkan 20 ABF 897 plakalı hafif ticari kamyonete çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kendi etrafında savrulan otomobilden fırlayan sürücünün üzerinden kendi kullandığı otomobil geçti. Kazada ağır yaralanan sürücüye ilk müdahaleyi yoldan geçen diğer sürücüler yaptı. İhbarla birlikte bölgeye sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı sürücü sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Denizli Antalya Güncel Haberler

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