Antalya Dayanışma Grubu Ekonomik Gelişmeleri Değerlendirdi
Antalya Dayanışma Grubu, Erdal Atılgan başkanlığında bir toplantı düzenleyerek Türkiye'deki ekonomik gelişmeleri değerlendirip, ekonomist Ramazan Kağan Kurtoğlu'nun yorumlarını dinledi.
Antalya Dayanışma Grubu üyeleri, ekonomik gelişmeleri değerlendirdi.
Grup, Erdal Atılgan başkanlığında kent merkezindeki bir otelde toplandı.
Toplantıya katılan ekonomist ve yazar Ramazan Kağan Kurtoğlu, Türkiye gündemindeki ekonomik gelişmeleri yorumladı.
Toplantı, soru cevap etkinliğinin ardından sona erdi.