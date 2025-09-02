Antalya'dan kaçan dolandırıcı Kırşehir'de yakalandı

Hakkında 14 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü R.Ş., Kırşehir'de düzenlenen operasyonla yakalandı. Jandarma ekipleri, aranan kişilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürdü.

Antalya'da hakkından 14 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, Kırşehir'de yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi ve Çiçekdağı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda belirlenen bir adrese düzenlenen operasyonda, 6 ayrı "dolandırıcılık" suçundan hakkında 14 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü R.Ş. (42) yakalandı.

Hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Serkan Güner - Güncel
