Antalya'dan 36 Öğrenci LGS'de Türkiye Birincisi Oldu

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Antalya'da 36 öğrenci, 2025 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında tüm soruları doğru yanıtlayarak Türkiye genelinde birincilik elde etti. İl Milli Eğitim Müdürü, başarıları için öğrencileri ve eğitim kadrosunu tebrik etti.

Antalya'dan 36 öğrenci, Türkiye genelinde gerçekleştirilen 2025 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında tüm soruları doğru yanıtlayarak Türkiye birincisi oldu.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, sınava yaklaşık 31 bin öğrencinin katıldığı Antalya'da, tüm soruları eksiksiz yanıtlayan 36 öğrenci 500 tam puan aldı.

Antalya İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yasin Eriş, elde edilen bu başarıdan dolayı öğrencileri, ailelerini ve emeği geçen tüm eğitim kadrosunu tebrik etti.

Öğrencilerin gösterdiği gayret ve disiplinin sonucunu görmenin mutluluk verici olduğunu belirten Eriş, "Milli eğitim camiası olarak, tercih sürecinde tüm öğrencilerimize ve velilerimize rehberlik edecek tercih danışmanlığı hizmetimizi sürdürüyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Rabia Sapmaz - Güncel
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