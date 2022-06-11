Antalya'daki trafik kazasında Alman uyruklu sürücü yaşamını yitirdi - Haberler

Antalya'daki trafik kazasında Alman uyruklu sürücü yaşamını yitirdi Alanya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında Alman uyruklu motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Alanya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında Alman uyruklu motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Demirtaş Mahallesi D 400 karayolunda Franz Josef Bonaventura (66) yöntemindeki 07 MB 2408 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazanın ardından bölgeye jandarma ve ambulans ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri Bonaventura'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlatırken, cenaze Alanya Belediye Morguna kaldırıldı. AA / Mustafa Kurt - Güncel Jandarma Alanya Güncel Haberler

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