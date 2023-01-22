Antalya'daki trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti Güncel Haberler Alanya'da otomobilin park halindeki otobüse çarpması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi. Alanya'da otomobilin park halindeki otobüse çarpması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi. Abdülsettad Seyhan (23) idaresindeki 07 HLC 65 plakalı otomobil, Cumhuriyet Mahallesi çevre yolunda park halindeki 07 HEL 43 plakalı halk otobüsüne çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sıkıştığı araçtan çıkarılan Seyhan, kaldırıldığı Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan müdahaleye karşın kurtarılamadı. Kaynak: AA / Güncel Cumhuriyet Mahallesi Seyhan Alanya Güncel Haberler

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