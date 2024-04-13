Antalya'daki teleferik kazasında mahsur kalan 49 kişi başarıyla tahliye edildi

Afad, Antalya'daki teleferik kazasında 8 kabinde mahsur kalan 49 kişinin başarıyla tahliye edildiğini duyurdu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ), Antalya'daki 1 kişinin hayatın kaybettiği ve 7 kişinin yaralandığı teleferik kazasında teleferik kabinlerinde mahsur kalan 184 kişiden 49'unun başarıyla tahliye edildiğini açıkladı.

Afad'ın açıklamasında arama kurtarma çalışmalarına ilişkin ayrıca şunlar kaydedildi:

"Bölgeye, AFAD, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik, Savunma Bakanlığı, UMKE, STK ve itfaiye ekiplerinden toplam 366 arama kurtarma personeli, 6 helikopter, 1 askeri kargo uçağı, 76 araç ve 6 ambulans görevlendirilmiştir. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına baş sağlığı, yaralılara acil şifalar dileriz."