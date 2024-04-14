Antalya'daki teleferik kazasında 5 kişi tutuklandı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Antalya'daki teleferik kazasına ilişkin 14 şüpheliden 5'inin tutuklandığını, 8'i için adli kontrol kararı verildiğini, 1 kişinin serbest bırakıldığını bildirdi.

Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Sarısu-Tünektepe teleferik hattındaki teleferik direğinin kırılarak seyir halindeki kabinlerden birinin düşmesi sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 17 vatandaşın yaralandığını, kabinlerde mahsur kalanların kurtarıldığını ifade etti.

Olayla ilgili Antalya Cumhuriyet Başsavcılığında adli soruşturma başlatıldığını hatırlatan Tunç, bir Cumhuriyet Başsavcıvekili ve bir Cumhuriyet Savcısının koordinasyonunda, 2 iş sağlığı ve güvenliği uzmanı, 2 makine uzmanı ve bir elektrik uzmanından oluşan bilirkişi heyeti tarafından detaylı olay yeri inceleme ve keşif çalışması yapıldığını ve ön rapor hazırlandığını belirtti.

Bakan Tunç, şu bilgileri paylaştı:

"Soruşturma kapsamında uzman bilirkişi heyeti tarafından hazırlanan ön rapor, müşteki ifadeleri ve beyanları ile şüpheli savunmaları birlikte değerlendirilmiş olup, gözaltına alınan teleferik hattını işleten firma ile teleferik hattının bakım ve onarımından sorumlu firmanın yetkilileri ve çalışanlarının da aralarında yer aldığı 14 şüpheliden 5'i tutuklanmış, 8 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilmiş, 1 kişi de serbest bırakılmıştır. Hepimizi üzen olayla ilgili adli soruşturma tüm yönleriyle titizlikle sürdürülmektedir."