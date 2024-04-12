Antalya'daki teleferik kazasında 18 kişi tahliye edildi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ), Antalya'daki teleferik kazasında 18 kişinin tahliye edildiğini ve kurtarma çalışmalarının profesyonel ekipler tarafından sürdürüldüğünü bildirdi.

Afad'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, bugün saat 17.28 sıralarında Antalya'nın Tünektepe mevkisinde bulunan teleferik vagonunun havada asılı kaldığı bilgisinin alındığı belirtildi.

Olayda, 1 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin ise yaralandığı aktarılarak, yaralılara ilk müdahalenin sağlık ekiplerince gerçekleştirildiği ve helikopterle hastaneye sevk edildikleri bildirildi.

Çalışmaları koordine etmek üzere AFAD Başkanı Okay Memiş ile iki daire başkanının olay yerine ulaştığı belirtilen paylaşımda, "Kurtarma çalışmaları AFAD, itfaiye, 112 Sağlık, UMKE, emniyet, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve STK ekiplerimizden, 150 personel, 2 Sahil Güvenlik helikopteri ile aralıksız devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

Çalışmalara destek vermek üzere Ankara, Erzurum, Bursa ve Afyon'dan 8?0? profesyonel dağcı ekibi, 4? helikopter ve 1 askeri kargo uçağının bölgeye görevlendirildiği belirtilen paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"18 vatandaşımız tahliye edilmiş olup kurtarma çalışmaları profesyonel ekiplerimiz tarafından sürdürülmektedir. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına baş sağlığı, yaralılara acil şifalar dileriz. Gelişmeleri takip ediyoruz."

Paylaşımda, kurtarma çalışmalarına ilişkin fotoğraf ve görüntülere de yer verildi.