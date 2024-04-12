Antalya'daki teleferik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Antalya'daki teleferik kazasında 1 kişinin hayatını kaybettiğini, yaralanan 7 kişiden 5'inin kurtarıldığını bildirdi. Yerlikaya, vagonlarda mahsur kalan 184 kişinin tahliyesi için ise gece uçuş kabiliyetine sahip helikopterin bölgeye sevk edildiğini belirtti.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bugün Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde bulunan Sarısu-Tünektepe teleferik hattını taşıyan direklerden birinin devrilmesi sonucu bir vagonun kayalık bölgeye düştüğünü, olayda 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 7 kişinin ise yaralandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya, "AFAD ve Antalya Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri kurtarma çalışmalarını yürütürken, Sahil Güvenlik helikopterimiz vagonda mahsur kalan 5 kişiyi tahliye etmiş, 2 yaralının da tahliye çalışmaları devam etmektedir." açıklamasını yaptı.

Gece uçuş kabiliyetine sahip bir Jandarma helikopterinin ise 25 kabinde bulunan toplam 184 kişinin tahliyesi için saat 20.00'de Aydın'dan bölgeye ulaşmak için havalandığını belirten Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Antalya'da çalışmaları koordine etmek üzere Arama Kurtarma Daire Başkanımız 20 kişilik dağcı helikopterle bölgeye hareket etmiştir. Olaya, Antalya İl AFAD, itfaiye, 112 Sağlık, UMKE, emniyet ve 2 sahil güvenlik helikopteri ile 110 kişiyle müdahale edilmektedir. Ayrıca Bursa İl AFAD ve JAK'tan 30 profesyonel dağcı ekibiyle, Erzurum İl AFAD ve JAK'tan 25 dağcı ekibinin havayolu ile bölgeye sevki sağlanıyor. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir."