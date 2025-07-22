Antalya'daki Rüşvet Soruşturmasında 3'üncü Şüpheli Gözaltında
Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet soruşturmasında gözaltına alınan 3. şüpheli Halil K. olarak belirlendi. Halil K.'nın yanı sıra diğer şüphelilerin de emniyetteki işlemleri devam ediyor.
3'ÜNCÜ ŞÜPHELİNİN KİMLİĞİ BELLİ OLDU
Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 'rüşvet' soruşturması kapsamında bu sabah düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3'üncü kişinin, insan kaynaklarında çalışan kadrolu işçi Halil K. olduğu belirlendi. Halil K. ile diğer şüpheliler Serkan T. ve Tuncay K.'nin, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği kaydedildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel