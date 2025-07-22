Antalya'daki Rüşvet Soruşturmasında 3'üncü Şüpheli Gözaltında

3'ÜNCÜ ŞÜPHELİNİN KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 'rüşvet' soruşturması kapsamında bu sabah düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3'üncü kişinin, insan kaynaklarında çalışan kadrolu işçi Halil K. olduğu belirlendi. Halil K. ile diğer şüpheliler Serkan T. ve Tuncay K.'nin, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği kaydedildi.