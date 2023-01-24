Antalya'daki Rus şirket sayısında yüzde 527 artış

Ukrayna savaşı sonrası Antalya'da, kira ve konut fiyatları, okullarda yabancı öğrenci sayısındaki artışın yanı sıra, Rus ve Ukraynalıların açtığı şirket sayısı da ciddi oranda yükseldi. Rus yatırımcıların geçen yıl açtığı şirket sayısı bir önceki yıla göre yüzde 527, Ukraynalıların ise yüzde 155 artış gösterdi. Sigortalı yabancı işçi sayısında da Rus ve Ukraynalılar ilk 5 içerisine girdi.

Rusya- Ukrayna savaşı sonrası iki ülke vatandaşlarının Antalya'ya göçü, yabancı şirket sayısında da etkili oldu. Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) verilerine göre, iki ülkeden Antalya'ya gelen çok sayıda Rus ve Ukraynalı iş yeri kurdu.

Bu insanların sağlık, eğitim, ulaşım, yiyecek-içecek, eğlence gibi birçok ihtiyacı olduğunu dile getiren Dr. Tütüncü, "Ben de sağlık ve turizmin içinde olmam, bu dili bilmem gibi sebeplerle hastanelerde sağlıkla hizmetleri yeterince alamayan ve henüz prosedürlere uygun olmayanlara kendi kliniğimde bu hizmeti Rusça vermeye başladım. Konyaaltı, bu popülasyonun çok fazla olduğu bölge. Böyle bir ihtiyaç olduğunu da görüyoruz ve yoğun talep alıyoruz. Bizim için yeni ve yabancı bir şey değil, 20 yıldır zaten böyle hizmetler var ama son bir yılda aşırı artış oldu" dedi.