Haberler

Antalya'daki otobüs kazasında hayatını kaybeden Pervin Önal'ın cenazesi Çorlu'da defnedildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu hayatını kaybeden Pervin Önal'ın cenazesi memleketi Çorlu'da defnedildi. Törene aile ve yakınlarının yanı sıra Çorlu Belediye Başkanı da katıldı.

Antalya'da yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu hayatını kaybedenlerden Pervin Önal'ın cenazesi, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde toprağa verildi.

Önal'ın cenazesi, yakınları tarafından memleketi Çorlu'ya getirildi.

Merkez Garaj Camisi'nde kılınan namazın ardından Önal'ın cenazesi, mahalle mezarlığında defnedildi.

Cenaze törenine Önal'ın ailesi, akrabaları ve arkadaşlarının yanı sıra Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt da katıldı.

Aile, defin işleminin ardından taziyeleri kabul etti.

Tekirdağ- Antalya seferini yapan Buzlu firmasına ait 26 ABG 022 plakalı yolcu otobüsü, dün Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde bariyerlere çarptıktan sonra şarampole devrilmiş, kazada 10 kişi hayatını kaybetmiş, 20 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel
'Epstein adasındaki Türk çocuk' dendi, gerçek çok başka çıktı

İnfial yaratan görüntü! Beklenen açıklama Cumhurbaşkanlığından geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ünal Aysal'ın eşi ilk kez konuştu: 3,2 milyarım gitti ama canı sağ olsun

Ünal Aysal'ın eşi ilk kez konuştu: 3,2 milyarım gitti ama canı sağ olsun
Bir anda saldırdılar! Maça giden Felipe Melo'ya büyük şok

Maça gittiğine bin pişman oldu
Bu karenin 1 saniye sonrası facia

Bu karenin 1 saniye sonrası facia
Epstein belgelerinden ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack da çıktı

Epstein'dan ABD'nin Ankara Büyükelçisi Barrack'a olay mesaj
Ünal Aysal'ın eşi ilk kez konuştu: 3,2 milyarım gitti ama canı sağ olsun

Ünal Aysal'ın eşi ilk kez konuştu: 3,2 milyarım gitti ama canı sağ olsun
Kendisine asker selamı veren vekilin sözleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdırdı

Kendisine asker selamı veren vekilin sözleri Erdoğan'ı da kızdırdı
Kanalizasyondan gelen sesi duyunca bir an bile düşünmeyip atladı

Kanalizasyondan gelen sesi duyunca hemen soyunup içine atladı