Haberler

Otobüs kazasında hayatını kaybeden sürücü toprağa verildi

Güncelleme:
Antalya'da meydana gelen otobüs kazasında hayatını kaybeden İzzet Karaağaç, memleketi Kütahya'da kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Kaza sonucu 10 kişi hayatını kaybederken, 24 kişi yaralandı.

ANTALYA'da meydana gelen otobüs kazasında hayatını kaybeden şoför İzzet Karaağaç, memleketi Kütahya'da kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Tekirdağ'dan Antalya'ya giden 26 ABG 022 plakalı yolcu otobüsü, dün sabah saat 10.30 sıralarında Antalya'nın Döşemealtı ilçesi yakınlarında virajı alamayarak devrildi. Kazada 10 kişi hayatını kaybederken, 24 kişi de yaralandı. Kazada hayatını kaybedenler arasında bulunan otobüs şoförü İzzet Karaağaç'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından ailesi tarafından alınarak memleketi Kütahya'ya getirildi. Karaağaç'ın cenazesi, ikindi vakti Meydan Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Evliya Çelebi Mezarlığı'na toprağa verildi. Karaağaç'ın 3 gün önce işe başladığı öğrenildi.

Haber-Kamera: Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, –

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
500

