Antalya'daki Otelde Çıkan Yangında Çalışanlar ve Tatilciler Dumandan Etkilendi

Antalya'nın Konyaaltı ilçesindeki bir otelde çıkan yangında çok sayıda çalışan ve tatilci dumandan etkilendi. Otel çalışanları ve tatilciler dumandan dolayı kendilerini dışarıya attı. Yangın, saat 08.30 sıralarında Konyaaltı ilçesi Arapsuyu Mahallesi Konyaaltı Caddesi üzerinde yer alan bir otelde meydana geldi. Otel içerisinden duman yükseldiğini gören çalışanlar ve tatilciler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla otele çok sayıda itfaiye, polis ve ambulans sevk edildi. Otel içerisindeki yoğun duman nedeniyle çalışanlar ve tatilciler kendilerini dışarıya attı. Odalarında bulunan tatilciler ise otel çalışanları tarafından uyarılarak dışarı çıkmaları sağlandı. Kısa sürede otele gelen itfiaye ekipleri, ilk belirlemelere göre mutfak kısmında bulunan elektrik panosundan çıktığı değerlendirilen yangına müdahale etmeye başladı. Ekipler, yangını söndürürken dumanın tahliyesi için çalışmalarına devam etti. Dumandan etkilenenlere ayran verildi. Otelin içerisine dolan dumandan etkilenen çalışanlar ve tatilcilere ayran verilirken, ambulansta kontrol edildiler. Yangından dolayı korkan çalışanlar ve tatilciler otel bahçesinde tedirgin şekilde bekledi. Bazı yerli ve yabancı tatilcilerin valizlerini alarak aşağıya indiği, bazılarının ise çocuklarını kucaklarına aldığı dikkat çekti. Otel dışına çıkan çalışanlar, otelin karşısında bulunan parka giderek endişeli şekilde oturdu. Almanya'dan ailesiyle tatile gelen Aslan Yeşildağ, 'Birden kapılara vuruldu ve büyük bir gürültü oldu. 'Yangın var, yangın var' diye uyandık. Çocukları yan odadan alarak hemen dışarı çıktık. Otel kalabalık, asansörde kalanlar oldu. Onları kurtaranlar oldu. Biz kendimizi dışarıya attık. Ona şükrediyoruz' dedi. Aleyna Yeşildağ ise 'Biz gürültü duyduk. Annem kapıyı çaldı. Biz de hepimiz dışarıya çıktık. Her yer duman olmuştu' diye konuştu.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesindeki bir otelde çıkan yangında çok sayıda çalışan ve tatilci dumandan etkilendi. Otel çalışanları ve tatilciler dumandan dolayı kendilerini dışarıya attı. Yangın, saat 08.30 sıralarında Konyaaltı ilçesi Arapsuyu Mahallesi Konyaaltı Caddesi üzerinde yer alan bir otelde meydana geldi. Otel içerisinden duman yükseldiğini gören çalışanlar ve tatilciler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla otele çok sayıda itfaiye, polis ve ambulans sevk edildi. Otel içerisindeki yoğun duman nedeniyle çalışanlar ve tatilciler kendilerini dışarıya attı. Odalarında bulunan tatilciler ise otel çalışanları tarafından uyarılarak dışarı çıkmaları sağlandı. Kısa sürede otele gelen itfiaye ekipleri, ilk belirlemelere göre mutfak kısmında bulunan elektrik panosundan çıktığı değerlendirilen yangına müdahale etmeye başladı. Ekipler, yangını söndürürken dumanın tahliyesi için çalışmalarına devam etti.

DUMANDAN ETKİLENENLERE AYRAN VERİLDİ

Otelin içerisine dolan dumandan etkilenen çalışanlar ve tatilcilere ayran verilirken, ambulansta kontol edildiler. Yangından dolayı korkan çalışanlar ve tatilciler otel bahçesinde tedirgin şekilde bekledi. Bazı yerli ve yabancı tatilcilerin valizlerini alarak aşağıya indiği, bazılarının ise çocuklarını kucaklarına aldığı dikkat çekti. Otel dışına çıkan çalışanlar, otelin karşısında bulunan parka giderek endişeli şekilde oturdu.

'YANGIN VAR DİYE UYANDIK'

Almanya'dan ailesiyle tatile gelen Aslan Yeşildağ, "Birden kapılara vuruldu ve büyük bir gürültü oldu. 'Yangın var, yangın var' diye uyandık. Çocukları yan odadan alarak hemen dışarı çıktık. Otel kalabalık, asansörde kalanlar oldu. Onları kurtaranlar oldu. Biz kendimizi dışarıya attık. Ona şükrediyoruz" dedi. Aleyna Yeşildağ ise "Biz gürültü duyduk. Annem kapıyı çaldı. Biz de hepimiz dışarıya çıktık. Her yer duman olmuştu" diye konuştu.