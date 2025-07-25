Antalya'daki Orman Yangınlarına Müdahale Devam Ediyor

Antalya'nın Alanya ve Gazipaşa ilçelerindeki yangınlara müdahale devam ediyor.

Aksu'da Kurşunlu Mahallesi, Muratpaşa'da Güzeloba Mahallesi, Manavgat'ta Güzelyalı Mahallesi, Gazipaşa'da Doğanca Mahallesi, Alanya'da ise Söğüt Yaylası'nda ormanlık alanlarda yangın çıktı.

5 ilçedeki yangınlara 4 uçak, 11 helikopter, çok sayıda arazöz ve iş makineleriyle müdahale edildi. Sıcak, kuru hava ile rüzgarın etkisiyle dağılım eğilimi gösteren ve yerleşim yerlerine yakın bölgelerde çıkan yangınları söndürme çalışmalarına İl Emniyet Müdürlüğünün toplumsal olaylara müdahale araçları (TOMA) ve vatandaşlar da destek verdi.

Aksu'da yerleşim yerlerini tehdit eden yangın nedeniyle Yurtpınar, Macun, Fatih ve Kurşunlu mahallelerinde 64 konuttan 290 kişi ve 30 büyükbaş hayvan tahliye edildi. Yangında, 3 konut zarar gördü. Manavgat'ta ise Güzelyalı Mahallesi'nde 3 konuttaki 10 vatandaş tahliye edildi.

Etkin müdahalenin ardından Aksu, Muratpaşa ve Manavgat ilçelerindeki yangınlar kontrol altına alındı. Bölgede ekipler tarafından soğutma çalışması yapıldı.

Yangınların kontrol altına alınmasının ardından çıkış sebeplerine ilişkin çalışma gerçekleştirildi. Buna göre Muratpaşa Güzeloba'da çıkan yangınla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı. Diğer bölgelerle ilgili ise çalışmalar devam ediyor.

Yangınların devam ettiği Alanya ile Gazipaşa ilçelerinde ekiplerin karadan müdahalesi akşam saatlerinde de sürüyor. Alanya ilçe merkezine yaklaşık 1,5 saat uzaklıktaki Söğüt Yaylası'nda öğle saatlerinde başlayan yangın, rüzgarın şiddetiyle kısa sürede büyüdü.

Yangına Alanya Orman İşletme Müdürlüğü, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, Alanya Belediyesi, İHH, UMKE ve jandarma ekipleri ile 81 personel, 28 arazöz, 3 su tankeri, 1 dozer, 2 ilk müdahale aracı, 4 ekip aracı, 5 itfaiye aracı, Alanya Belediyesi'ne ait su tankerleri ve iş makineleriyle müdahale edildi.

Etrafı çevrilen yangının söndürme çalışmalarına, Antalya İl Jandarma Komutanlığı'ndan "Hane" isimli yangın tespit köpeği de katıldı.

Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk de yangın bölgesine gelerek yetkililerden bilgi aldı, incelemelerde bulundu.

Öte yandan Gazipaşa'nın Doğanca, Çile ve Gürçam mahallelerindeki yangın etkisini sürdürüyor. AFAD, İHH, jandarma ve vatandaşların da söndürme çalışmalarına katıldığı yangın nedeniyle Gürçam Mahallesi Karatepe mevkisindeki bazı evler boşaltıldı. Gazipaşa'da Gürçam Mahallesi de boşaltıldı.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Alanya ve Gazipaşa ilçelerindeki orman yangınlarına müdahalenin sürdüğü belirtildi.

Vatandaşların, yetkililerin uyarılarına titizlikle uymaları ve yangın bölgelerine gereksiz girişlerde bulunmamaları uyarısında bulunulan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Devletimizin tüm imkanlarıyla sahadayız. Yangınlara 20 hava aracı, 418 kara aracı ve 1082 personel ile müdahale edilmekte, bölgelerde soğutma çalışmaları devam etmektedir. Aksu, Manavgat ve Muratpaşa ilçelerimizde bazı mahallelerde tahliyeler gerçekleştirilmiş, toplam 111 konuttan 412 vatandaşımız güvenli bölgelere yerleştirilmiştir. Yangın nedeniyle 3 konutta hasar meydana gelmiştir. Can kaybımız bulunmamaktadır. Başta AFAD olmak üzere, Orman Genel Müdürlüğü, Emniyet, Jandarma, Büyükşehir ve ilçe belediyelerimiz, sağlık ve gönüllü ekiplerimizle koordineli şekilde çalışmalarımız devam etmektedir."