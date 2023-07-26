Antalya'daki Orman Yangınında Söndürme Çalışmaları Devam Ediyor

Antalya'nın Kemer ilçesinde çıkan orman yangınında gece görüşlü helikopterler ve karadan müdahaleyle söndürme çalışmaları sürüyor. Yangına 10 uçak, 27 helikopter ve 3 gece görüşlü yangın söndürme helikopteriyle müdahale ediliyor. Karadan da 73 arazöz, 7 iş makinesi, 654 personel ve itfaiye araçlarıyla müdahale ediliyor.