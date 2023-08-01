Antalya'daki orman yangınında müdahale çalışmaları devam ediyor

Antalya'nın Kemer ilçesinde çıkan orman yangını 4. günde kontrol altına alındı. Yangının söndürülmesi için ormancılar ve gönüllülerden oluşan ekip çalışmalara devam ediyor.

Antalya'nın Kemer ilçesinde orman yangını 4'üncü günde kontrol altına alınırken, ağaçların diplerindeki otluk kısımlarda yer yer duman yükseliyor. Helikopterle tespit edilen bu bölgelere ormancı ve gönüllülerden oluşan ekip müdahale ediyor. Dün 45 derece eğimli 15 kilometrelik sarp yolu katederek duman çıkan noktaları söndüren ekip, bugün daha kalabalık bir grupla yola çıktı.

Kemer ilçesi Göynük Değirmendere Mahallesi'nde 24 Temmuz Pazartesi saat 21.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan orman yangını, 4 uçak, 20 helikopter ile havadan, 73 arazöz, 7 iş makinesi ve 654 personel ile karadan aralıksız sürdürülen müdahaleler sonucu 28 Temmuz Cuma günü kontrol altına alındı. 400 hektarlık alanda etkili olan ve 90'ıncı saatinde kontrol altına alınabilen yangına havadan 2 bin sorti ile 8 bin tona yakın su atışı gerçekleşti.

Sarp kayalık ve kara ulaşımının güç olduğu bölgede bazı noktalarda yer yer tüten dumana ise helikopterle havadan müdahale edilirken, Orman Genel Müdürlüğü koordinasyonunda ağaçların diplerindeki otluk kısımlardaki örtü yangınının söndürülmesi için harekete geçildi. Kemer Orman Şefliği'nden Mustafa Atcı görevlendirilirken, gönüllüler de ekibe katılmak istedi. Bölgeyi iyi bilen ve sürekli bu noktalarda yürüyüş yapan 6 gönüllü, karadan araçlarla ulaşımın imkansız olduğu yangın noktalarına gitmeye karar verdi.

Orman Genel Müdürlüğü helikopteriyle ilk olarak yer tespiti yapan ekip, ardından yanlarına tırmık ve ağaç testerelerini alarak yola çıktı. Dün yaklaşık 4 saat süren ve 45 derecelik eğimle çıkılan 15 kilometre mesafeyi yürüyerek 1000 rakımlı alana ulaşabilen ekip, gecenin geç saatlerine kadar alevlere müdahale etti. Antalya ve Kemer'den gönüllülerle birlikte çoğunluğu ormancılardan oluşan 50 kişilik bir ekip de bugün saat 08.00'de farklı bir noktaya müdahale için yola çıktı.