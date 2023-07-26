Antalya'daki Orman Yangınına Havadan ve Karadan Müdahale Devam Ediyor

Antalya'nın Kemer ilçesinde çıkan orman yangınına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor. Yangın söndürme çalışmalarına Rusya'dan da destek veriliyor.

Antalya'nın Kemer ilçesinde önceki gün çıkan orman yangınına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.

Göynük Değirmendere Mahallesi'ndeki ormanlık alanda önceki gün saat 21.08'de çıkan yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Karadan ulaşımın güçlükle sağlandığı bölgede alevlere sabah saatlerine kadar gece görüşlü helikopterler ve karadan müdahale edildi.

Sabahın ilk saatlerinden itibaren ise yangına çok sayıda takviye helikopter ve uçak da müdahale etmeye başladı.

Bölgede çalışan helikopterler, alçalarak denizden aldıkları suyu, yanan alanlara taşıyarak söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Alevlere karadan arazöz, iş makinesi, itfaiye araçları ve orman işçileriyle müdahale ediliyor.

Yangın söndürme çalışmalarına Rusya'dan destek

Orman Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, yangına 10 uçak, 27 helikopter, 73 arazöz, 7 iş makinesi, 654 personel ile müdahale edildiği kaydedildi.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığınca yapılan açıklamada, Antalya'daki yangın söndürme çalışmalarına 2 adet BE-200ES amfibi uçağı ile destek verildiği bildirildi.

Uçakların yangın bölgesine 800 tondan fazla su attığı bilgisi verilen açıklamada, pilotların zorlu dağlık arazide yoğun duman ve zayıf görüş koşullarında görev yaptığı vurgulandı.