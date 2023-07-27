Antalya'daki Orman Yangınına Havadan Söndürme Çalışmaları Devam Ediyor

Antalya'nın Kemer ilçesindeki orman yangınına 4. gününde havadan müdahale ediliyor. Yangın, yüksek kesimlerde derin vadiler içinde sürüyor. Helikopter ve uçaklarla yapılan yoğun su dökümüyle söndürme çalışmaları devam ediyor. Yangının yön değiştirmesi ihtimaline karşı mahalle içinde ekipler teyakkuz halinde bekliyor. Kemer Belediye Başkanı, yangının sarp arazi nedeniyle karadan müdahale edilemediğini belirtti. Bölgede yaşayanlar ise söndürme çalışmalarını endişeyle izliyor.

Antalya'nın Kemer ilçesindeki orman yangınını 4. gününde havadan söndürme çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor. Yangına yakın bir yerde evi bulunan ve 3 gündür yangını izleyen Bayram Kesen, "Sönmüyor, gerçekten adamlar denizi dağa taşıdı, Allah razı olsun." dedi.

Antalya'nın en önemli turizm merkezlerinden Kemer ilçesi Göynük Mahallesi Değirmendere mevkiinde geçtiğimiz pazartesi günü saat 21.08 sırasında çıkan orman yangını, 4. günde yüksek kesimlerde devam ediyor. Havadan helikopter ve uçaklarla yoğun şekilde müdahale edilen yangın, Beydağı Sahil Milli Parkı'nın zirvesinde aralıklı şekilde derin vadiler içinde sürüyor. Gece boyunca gece görüşlü helikopterlerin müdahale ettiği yangına, gün boyu ise helikopterler ve uçaklar müdahale etti. Gün içinde hava sıcaklığının 30, nem oranının yüzde 50'lere ulaşmasının yanında rüzgarın da olmaması havadan müdahaleyi kolaylaştırdı. Arazinin dik, sarp ve kayalık olması nedeniyle karadan müdahalenin yapılamadığı yanan alanlara hava araçlarının yoğun su döküm işlemi gün boyu aralıksız devam etti.

Göynük Mahallesi'nin üst bölümünde süren yangının yön değiştirmesi ihtimaline karşı mahalle içinde de ekipler teyakkuz halinde bekliyor. Öte yandan yangının ilk çıkış noktası ve ilerlediği alan yüksek bir noktadan görüntülendi. Özellikle çift pervaneli helikopterlerin tonlarca suyu nokta atışı hedefe ulaştırdığı görüldü. Askeri helikopterlerde gün boyu yoğun bir çaba sarf etti. Karadan ise orman içinde iş makineleriyle alternatif yollar oluşturulup, bekleme noktaları oluşturdu. Bölgede çok sayıda su tankerinin konuşlandığı görüldü. Saat 20.00 itibariyle de söndürme çalışmalarına gece görüşlü helikopterle devam edecek.

"Bugün önlem alınır diye düşünüyoruz"

Bölgede incelemelerde bulunan Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, "Helikopter ve uçaklar sürekli mücadele veriyor. Görülen yere kara mücadelesi yapılamıyor, çok sarp arazi. Milli Park bölgesi olduğu için yolu da yok. Tek yol helikopter ve uçakla mücadele etmek. Bir vadiye yangın sıkıştı, söndürme devam ediyor. Gecede gece görüşlü helikopterler yangını söndürüyor. Düne göre bugün daha iyi bir hava var. Nem yüksek, bu büyük bir avantaj. Bugün bir önlem alınır diye düşünüyoruz" dedi.

"Kemer böyle bir yangın görmedi"

Göynük Değirmendere bölgesinin doğu ve batıdan açılan yollarla ve serilen 4 kilometrelik hortumlarla abluka altına alındığını dile getiren Topaloğlu, "Yangın aşağı inerse ilk müdahale yapılacak. Yerleşim yerleriyle ilgili bir sıkıntı yok. İnşallah biran önce biter ormanın içinde canlılarda var. Sarp bir kayalık, bu şekilde mücadele devam ediyoruz. Denizin yakın olması çok büyük bir avantaj. Göynük Kemer yakın zamanda böyle bir yangın görmedi. İnşallah ülkemiz dünyanın yer bir yangın görmez" ifadelerine yer verdi.

"Yoğun söndürme çalışması var"

Evinin önünde yangın söndürme tüpü bulunan Bahriye Zorlu, "İster istemez korkuyorsun. Evlerin yakınında. Hep ses geliyor çatır çutur. Tedirginliğimiz var. İnsanlara yazık. Yoğun bir söndürme çalışması var Allah razı olsun, bizler için uğraşıyorlar" dedi.

"Denizi dağa taşıdılar"

Söndürme çalışmalarını evinin önünden izleyen Bayram Kesen, "Yangın mezarlıktan başladı. Yukarıya kadar dümdüz geldi, sonra yangın yeniden buraya geldi. Biz de tedirginiz uyumadık hiç. Yangına sürekli bakıyoruz. 3 gündür bu alana bakıyoruz. Adamlar çalışıyor, denizi resmen dağa taşıdılar. Sönmüyor gerçekten adamlar denizi dağa taşıdı Allah razı olsun. Yangın şuanda arkaya geçti. Bizde de bir tedirginlik var, kozalak patlasa bu tarafa gelir" diye konuştu. - ANTALYA