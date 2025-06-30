Antalya'daki Orman Yangını Kontrol Altında, Soğutma Çalışmaları Devam Ediyor

1) ANTALYA'DAKİ ORMAN YANGININI SOĞUTMA ÇALIŞMASI DEVAM EDİYOR

Gazipaşa'ya bağlı Beyobası Mahallesi ve Cumhuriyet Mahallesi Karadağ mevkisindeki makilik ve kızıl çamla kaplı ormanda saat 06.00 sıralarında çıkan yangına Gazipaşa Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Gazipaşa İtfaiye Birimi ekipleri karadan müdahale etti. Söndürme çalışmalarında 4 helikopter, 17 arazöz ve 100 personel görev aldı. Alanya ve Anamur ilçeleri orman işletme müdürlüğü ekipleri de çalışmalara takviye edildi, 2 Toma aracı yangın söndürmeye destek verdi.

Ekiplerin yaklaşık 3 saatlik mücadelesi sonucunda kontrol altına alınan yangında soğutma çalışması devam ediyor. Yangının yerleşim yerlerine sıçrama olasılığı üzerine bazı evler tahliye edildi. Zeytin bahçeleri zarar gördü. İlk tespitlere göre yangında makilik ve kızıl çamla kaplı ormanda, 25 hektar alan zarar gördü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Yangın yerinde inceleme yapan Gazipaşa Kaymakamı Selami Korkutata, "İlçemiz Karadağ bölgesinde çıkan yangın 25 hektarlık alanı kapladı. Yaklaşık 3 saatlik yoğun çalışmada 4 helikopter, 17 arazöz ve 100 personelin yoğun şekilde çalışması sonucunda yangın söndürüldü. Yerleşim bölgelerinde de yangın tespit edildi ve vatandaşlar tahliye edildi. Yangın şu anda kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor" dedi.