Antalya'daki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Kumluca ilçesinde çıkan orman yangını, 100 kişilik ekip tarafından havadan ve karadan yapılan müdahalelerle kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor.
KONTROL ALTINA ALINDI
Antalya'nın Kumluca ilçesinde saat 13.30 sıralarında çıkan orman yangını, 100 kişilik ekibin havadan ve karadan çalışması ile saat 16.00 sıralarında kontrol altına alındı. Hava araçlarının yanı sıra yangın bölgesine metrelerce uzunlukta hortum çekerek ulaşabilen kara ekiplerinin soğutma çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.