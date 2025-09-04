Antalya'daki Ömer Paşa Camii Yeniden İbadete Açılıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünce restorasyona alınan Antalya'daki Ömer Paşa Camii, çalışmaların tamamlanmasının ardından yarın yeniden ibadete açılacak.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Antalya'nın Elmalı ilçesinde yer alan ve 1610 yılında Ketenci Ömer Paşa tarafından inşa ettirilen Ömer Paşa Camii, kare planlı yapısı ve merkezi kubbesiyle dikkati çekiyor.

Caminin kuzeyinde 5 bölümlü son cemaat yeri, kuzeybatı köşesinde harim duvarına bitişik minare, güneydoğu köşesinde ise Ahi Baba Türbesi bulunuyor.

Antalya Vakıflar Bölge Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında, caminin üst örtüsü, yalıtımı, harim döşemesi, kadınlar mahfili yenilendi, kalem işleri ve çiniler aslına uygun biçimde ihya edildi.

Cephe temizliği, derz imalatları, pencere doğramaları, elektrik ve mekanik tesisatın yanı sıra çevre düzenlemesi de tamamlandı.

Şadırvan, projelendirme verilerine göre özgün haline kavuşturulurken, avluya aydınlatma, merdiven ve tuvalet düzenlemeleri de eklendi. Erkekler tuvaletinin bakım ve onarımı yapılırken, kadınlar için yeni tuvalet ve abdest alma alanı oluşturuldu.

Cami, Antalya Valisi Hulusi Şahin ve il protokolünün katılımıyla yarın yeniden ibadete açılacak.