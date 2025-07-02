Antalya'daki Mobilya Fabricasında Yangın Çıktı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Kepez ilçesinde bir mobilya fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 3 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı. Yangının elektrik aksamından kaynaklandığı düşünülüyor. Fabrikada büyük çapta hasar meydana geldi.

3 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

Antalya'nın Kepez ilçesinde faaliyet gösteren bir mobilya fabrikasında çıkan yangın, ekiplerin 3 saatlik çalışması sonrasında söndürüldü. Fabrikada büyük çapta hasar oluştu. Yangının çıkış nedenine ilişkin itfaiye ve polis ekiplerinin incelemesi devam ediyor. İlk değerlendirmelere göre, yangının elektrik aksamından kaynaklandığı üzerinde duruluyor.

'PATLAMA OLDU'

Yangının çıktığı fabrikanın hemen yanındaki PVC atölyesinde çalışan Tunahan Aksu, "Biz dükkanın içerisinde çalışıyorduk. Yanan fabrikanın penceresi bizim dükkana bakıyor. O taraftan duman geldiğini görünce hemen koştuk. İçerinin yandığını gördük ve patlama oldu. İçerideki adamımızı çıkaralım diye abim içeri girdi. Yangın bizim dükkana sıçradı mı emin değilim. Yangının makinelerin şase yapması sonucu elektrikten çıktığını söylediler." dedi.

'MAHALLEDE SÜREKLİ ELEKTRİK KESİNTİLERİ OLUYOR'

Yanan iş yerinin yanındaki depoda çalışan yeğenini kurtarmak için bölgeye gelen Baki Armutlu, "Zeytinlik Mahallesi'nde bulunan depoda benim yeğenim çalışıyordu. Geldiğimde yangını gördüm, hemen içeri girip yeğenimi dışarı çıkardım. Yatak üretimi yapan atölyede yangının çıktığını söylediler. Bu mahallede sürekli elektrik kesintileri oluyor. Elektrik kesintileri yüzünden bu tür yerlerde sık sık yangın çıkıyor" diye konuştu.

Haber: Tunahan KIR Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Pazarda büyük rezillik! Kimse görmüyor sandı ama kamera kayıttaydı

Pazarda büyük rezillik! Kimse görmüyor sandı ama kamera kayıttaydı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe'ye imza atacağı konuşulan Uchenna Ogundu'dan sürpriz transfer

Fenerbahçe'ye imza atacak denmişti! Süper Lig'in o takımına gitti
Fenerbahçe lansmanında giydiği kırmızı kıyafet Meltem Cumbul'u hedef haline getirdi

Forma tanıtımında giydiği kıyafet Fenerlileri çıldırttı
Leman dergisindeki skandal karikatürle ilgili 4 şüpheli tutuklandı

Skandal karikatürle ilgili gözaltına alınan 4 kişi için karar verildi
Aras Kargo'nun sahibi, mahkeme kararını dansöz oynatarak kutladı

Ünlü Türk şirketin sahibi, mahkeme kararını dansöz oynatarak kutladı
Ameliyat için 'lazer parası' isteyen cerrah tutuklandı

Devlet hastanesi doktoru yüz kızartıcı suçtan tutuklandı
Ülkenin en zehirlisi! Öğretmen yürürken buldu

Ülkenin en zehirlisi! Öğretmen yürürken buldu
Memur ve emeklilerin gözü enflasyon verisinde! İşte beklentiye göre zamlı maaşlar

Tek tek hesaplandı! İşte memur ve emeklinin zamlı maaşları
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.