Antalya'daki Mervenur Polat cinayeti sanığına müebbet hapis cezası istendi - Haberler

Antalya'da 4,5 ay kayıp olarak aranan 20 yaşındaki Mervenur Polat'ın ölü bulunmasıyla ilgili 3'ü tutuklu 6 sanığın yargılandığı davada, esas hakkındaki mütalaa açıklandı.

Antalya 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanıklar Cüneyt A, Gökhan H. ve Aziz K, Kovid-19 tedbirleri kapsamında tutuklu bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Tutuksuz sanık Süleyman G. ile müştekiler ve taraf avukatları, duruşma salonunda hazır bulundu.

Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, sanık Cüneyt A'nın "yakalanmamak amacıyla kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını istedi. Savcı sanığın ayrıca "nitelikli cinsel saldırı" ve "kişi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından da cezalandırılmasını talep etti.

Savcı, tutuklu sanık Aziz A. hakkında "uyuşturucu tedariki ve başkalarına vermek", tutuksuz sanık Süleyman G. hakkında ise "suç delillerini saklama" suçundan hüküm kurulmasını istedi.

Cumhuriyet Savcısı, tutuklu sanık Gökhan H. ile tutuksuz sanıklar Ferdi T. ve Halil İ.Ş'nin beraatine karar verilmesini talep etti.

Mütalaaya karşı söz verilen tutuklu sanıklar, tahliye talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti tutuklu sanıklar Cüneyt A. ile Aziz K'nin bu hallerinin devamına, tutuklu sanık Gökhan H'nin tahliyesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

Antalya'da, 19 Ekim 2020'de evden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan bir çocuk annesi Mervenur Polat'ın cesedi, 8 Mart'ta bir evin çatısında bulunmuş, 7 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüphelilerden biri salıverilmiş, 4'ü tutuklanmış, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.