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Antalya'daki Kreşte Yangın Paniği

Antalya'daki Kreşte Yangın Paniği
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Antalya'nın Kepez ilçesindeki bir belediye kreşinin mutfak kısmında meydana gelen küçük çaplı yangın, ailelerin paniğe kapılmasına neden oldu. Yangın, kreş çalışanları tarafından kontrol altına alındı ve tedbir amaçlı çocuklar dışarı çıkarıldı.

ANTALYA'da belediyeye ait kreş ve gündüz bakımevinin mutfak kısmındaki şartelden meydana gelen küçük çaplı yangın, paniğe neden oldu. Yangını haber alarak kreşe gelen bazı aileler çocuklarını kucaklarına alarak yanlarında götürdü.

Olay, saat 10.00 sıralarında Kepez ilçesi Teomanpaşa Mahallesi 2202 sokak üzerinde yer alan belediyeye ait kreş ve gündüz bakımevinde meydana geldi. Mutfak kısmında bulunan şartelden kıvılcım ve duman yükseldiğini görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirirken, tedbir amaçlı çocuklar dışarıya çıkarıldı. Kreş çalışanlarından bazıları yangın söndürme tüpüyle şartele müdahale ederken, itfaiye ekibi kısa sürede olay yerine ulaştı. Şartelden meydana gelen yangını kreş çalışanları söndürürken, itfaiye ekibi ise gerekli kontrolleri yaptıktan sonra ayrıldı. Yangını haber alan kreş ve gündüz bakımevindeki çocukların aileleri ise hemen olay yerine geldi. Bazı aileler çocuklarını kucaklarına alarak yanlarında götürdü. Gerekli kontrollerin ardından çocuklar kreş ve gündüz bakımevine dönerek eğitimlerine devam etti.

Haber Adem AKALAN - Kamera Mehmet KILIÇASLAN ANTALYA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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