Antalya'daki kavgada bıçaklanan kişi öldü
AA - Servet Tümer - Güncel
Antalya'nın Serik ilçesinde kavgada bıçaklanan kişi hayatını kaybetti.
Antalya'nın Serik ilçesinde kavgada bıçaklanan kişi hayatını kaybetti.
Gebiz Mahallesi'nde Sinan C. ile Hasan Bulut (32) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine çeşitli yerlerinden bıçaklanan Bulut, kaldırıldığı Serik Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Gözaltına alınan Sinan C, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderilen Bulut'un cenazesi, otopsi işlemi sonrasında ailesi tarafından alındı.
AA / Servet Tümer - Güncel