Antalya'daki Karavan Park Yaz Sezonunda İlgi Görüyor

Antalya'daki Karavan Park Yaz Sezonunda İlgi Görüyor
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Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Konyaaltı'nda açtığı Karavan Park, modern sosyal donatıları ve denize yakın konumuyla kamp severlerden büyük ilgi görüyor. Misafirler, tesisin temizliği ve güvenlik hizmetlerinden memnun.

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Konyaaltı'nda hizmete açılan Karavan Park, bu yaz da kamp severlerden ilgi görüyor.,

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Antalya Büyükşehir Belediyesinin, 2023'te Arapsuyu Mahallesi'nde hizmete açtığı Karavan Park, denize yakın konumu, elektrik, altyapı, tuvaletler, duş alanları gibi sosyal donatı alanlarıyla modern kamp hizmeti sunuyor.

Tatilini geçirmek için ailesiyle birlikte Isparta'dan Antalya'ya gelen Mehmet Atakan, Karavan Park'ın Türkiye'de eşi benzeri olmadığını söyledi.

Tesisin oldukça temiz olduğunu, çamaşırhane, mutfak ve lavaboların her gün titizlikle temizlendiğini dile getiren Atakan, "Yeşilliğin içinde denize çok yakın huzurlu bir kamp alanı. Çocuklarımız burada çok eğleniyor, bisiklete biniyor, top oynuyor. 24 saat güvenlik hizmeti var. Burası sanki Antalya'daki yazlık evimiz oldu." ifadelerini kullandı.

Kocaeli'den ailesiyle gelen Adem Perçen de açıldığı günden beri her yaz bu tesiste tatil yaptıklarını bildirdi.

Kaynak: AA / Rabia Sapmaz - Güncel
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