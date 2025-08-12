Antalya'daki Kadınlar Plajı'nda Kirlilik ve Bakımsızlık Tepkisi

ANTALYA'da kadınlara özel hizmet veren Sarısu Kadınlar Plajı'nda, tuvaletlerden mescide, denizden giyinme kabinine birçok alanda kirlilik ve bakımsızlık dikkat çekerken, tesise gelenler tepkilerini dile getirdi.

Kentte 2014 yılında dönemin Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel tarafından açılışı yapılan ve 11 yıldır yalnızca kadınlara hizmet veren Sarısu Kadınlar Plajı'ndaki kirlilik ve bakımsızlık dikkat çekti. Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen ve girişin ücretsiz olduğu 72 dönümlük mesire alanı ve plajda, şezlong fiyatlarının 300 lira olduğu belirtildi. Sezon öncesi temizlik ve bakımı yapıldığı belirtilen plajda bazı alanların ihmal edildiği ve hijyen koşullarına dikkat edilmediği gözlendi.

Özellikle tuvaletlerdeki paslanan demir aksamlar, yer yer eriyen metal parçalar dikkat çekerken, giyinme kabinlerinin kapılarının da oldukça eski olduğu görüldü. Tuvaletlerde hijyen sorunları yaşandığı, mescit duvarlarının karalandığı ve duvar yüzeylerinin hasar aldığı göze çarptı. Deniz kenarındaki şezlongların demirle sabitlendiği ve kilitlendiği de dikkat çekti. Ayrıca deniz yüzeyindeki kirlilik de plajı kullanan müşterileri rahatsız etti.

'TEKNİK EKİP HER ZAMAN GİREMİYOR'

Kadınlar plajının işletmesini yapan Antalya Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden ANET A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Cengiz, plaj kadınlar tarafından kullanıldığı için teknik ekibin her zaman giremediğini söyledi.

Haber- Kamera: İrem GÜNEYBAZ- Aysu DURSUN/ANTALYA,