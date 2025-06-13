Antalya'daki Dolu Afeti Sonrası Çiftçilere Gübre Desteği

Antalya'daki Dolu Afeti Sonrası Çiftçilere Gübre Desteği
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Antalya Büyükşehir Belediyesi, dolu felaketinden zarar gören 70 çiftçiye 5 ton gübre sağlayarak destek oldu. Üreticiler, bu yardımla ürünlerinin toparlanabileceğini belirtti.

Antalya'da geçen aylarda yaşanan dolu afeti nedeniyle zarar gören çiftçilere, gübre desteği sağlandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yaşanan dolu afeti nedeniyle Manavgat'ta ürünleri zarar gören 70 çiftçiye 5 ton gübre verildi.

Manavgat Kızıldağ Mahallesi'ndeki üreticilerden Osman Yılmaz, yaşanan dolu felaketinden sonra ürünlerinin zarar gördüğünü belirtti.

Ürünlerin toparlanması için gübreye ihtiyaçları olduğunu ve eksiklerinin tamamlandığını ifade eden Yılmaz, Antalya Büyükşehir Belediyesi ekiplerine teşekkür etti.

Kaynak: AA / Rabia Sapmaz - Güncel
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