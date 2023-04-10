Antalya'daki Dinler Bahçesi'nde Paskalya ayini yapıldı

Antalya'da cami, kilise ve sinagogun bir arada bulunduğu Dinler Bahçesi'nde, Paskalya ayini düzenlendi.

Antalya'da cami, kilise ve sinagogun bir arada bulunduğu Dinler Bahçesi'nde, Paskalya ayini düzenlendi.

Belek Turizm Merkezi'ndeki Dinler Bahçesi'nde, cami ve sinagogun ortasında yer alan küçük kilisede gerçekleştirilen ayine kentte yerleşik yaşayan ve tatil için gelen Hristiyanlar katıldı.

Ayini, Antalya Kilisesi'nde görevli papaz Ludger Paskert yönetti.