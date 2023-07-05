Antalya'daki deniz kirliliğine 'termal' önlem

Türkiye'de ilk ve tek olan "Elektronik Gemi Denetim Sistemi Merkezi" hayata geçirildi.

22 noktadaki PTZ hareketli kameralar, radar sistemi ve termal kameralar sayesinde gemideki kaçak deşarj ısı farkından anında belirlenecek

ANTALYA - Antalya Büyükşehir Belediyesi, gemi kaynaklı kirliliği önlemeye yönelik Türkiye'de ilk ve tek olan "Elektronik Gemi Denetim Sistemi Merkezi"ni hayata geçirdi. 22 noktadaki PTZ hareketli kameralar, radar sistemi ve termal kameralar sayesinde, bir gemideki kaçak deşarj, ısı farkından anında belirlenip işlem yapılacak.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Konyaaltı ilçesi Arapsuyu Mahallesi'ndeki Deniz ve Kıyı Yönetimi Şube Müdürlüğü yerleşkesinde yapımı tamamlanan, "Elektronik Gemi Denetim Sistemi Merkezi"nin açılışını gerçekleştirdi.

Törende konuşan Başkan Böcek, gemi kaynaklı deniz kirliliğinin kontrolünde çığır açacak olan dünyada çok ender, Türkiye'de ise ilk ve tek olan "Elektronik Gemi Denetim Sistemi" projesinin açılışını gerçekleştirdiklerini söyledi.

Türkiye'nin 3 tarafını çevreleyen denizlerin ekonomik anlamda birçok faaliyet için fırsatlar sunduğunun altını çizen Başkan Böcek, "Uluslararası ticaretin büyük bir kısmı güvenli deniz ulaşımı ile yapılıyor ve limanlarımız, deniz ticaretinin merkezleri olarak hizmet veriyor. Özellikle Antalya'mızda yat ve tekne imalatındaki başarımız dünyaca biliniyor. Turizmin başkenti Antalya'mıza gelen misafirlerimizin en az yüzde 80'i temiz denizimiz, eşsiz güzellikteki plajlarımız için ziyaret ediyorlar. Denizlerimizde bulunan zengin doğal kaynaklar ve deniz ürünleri; enerji üretimi, balıkçılık ve denizcilik sektörleri için büyük bir potansiyele sahiptir. Denizler sadece ekonomik açıdan değil, ekolojik açıdan da büyük bir öneme sahiptir. Biyoçeşitlilik açısından son derece zengin olan denizlerimiz, karbon döngüsü, iklim düzenlemesi ve oksijen üretimi gibi yaşamsal işlevleri de yerine getirmektedir. Çok önemli karbon yutak alanları olan denizler, dünyadaki oksijenin en az yüzde 50'sini sağlamaktadır. Yani aldığımız her 2 nefesten birini denizlerimize borçluyuz" diye konuştu.

"İddialıyız"

Denizlerin tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de çevresel açıdan tehdit altında olduğunu işaret eden Başkan Böcek," Mavi Vatan denizlerimizi korumak ve denizcilik sektörünü geliştirmek mecburiyetindeyiz. Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak göreve geldiğimiz ilk gün itibariyle çalışmalarımızı bu doğrultuda yürütmekteyiz. Denizlerimizin korunmasına yönelik tüm kurum ve kuruluşlarla yaptığımız işbirliği sonucunda Mavi Bayrak ödüllü plaj sayımızı 229'a yükselttik. Böylece, ülkemizdeki 531 plajın neredeyse yarısını bünyesinde bulunduran Antalya'mız "Dünyanın en fazla Mavi Bayrağına sahip kent" unvanını bu yıl da korumaktadır. Şimdi ise Türkiye'de hatta dünyada fark oluşturacak bir teknoloji ile denizlerimizin korunmasına büyük katkı sağlayacağız. Çevre koruma faaliyetlerimizde inovatif çözümler üreten ve çevre teknolojilerini en iyi uygulayan belediye olduğumuz konusunda yine çok iddialıyız" dedi.

"Amacımız önlem"

Elektronik Gemi Denetim Sistemi ile doğuda Beşgöz Deresi ile batıda Göynük Çayı arasındaki alanda artık hiçbir deniz aracının kirletip gitmesine müsaade etmeyeceklerini vurgulayan Başkan Muhittin Böcek, " Sorumlu kurumlarımız ile işbirliği içerisinde çalışarak Akdeniz'i beraber koruyacağız. Önceliğimiz ceza değil, caydırıcı olmak ve deniz kirliliğini önlemektir. Amacımız; sistemin başarıyla uygulanarak sorumluluk alanlarımızın genişletilmesi hatta tüm Türkiye'nin kıyılarında uygulanmasına vesile olmaktır" ifadelerine yer verdi.

"22 kamera"

Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Lokman Atasoy, deniz kirliliğini önlenmesi bağlamında tüm kurumlarla koordineli bir şekilde çalıştıklarını belirterek, " İşleyiş sırasında en büyük sıkıntı deniz araçlarından kaynaklanan kirliliğin anında tespit edilmesi ve bunula ilgili yaptırımın uygulanmasıdır. Sorumluluk alanımızın hepsini alacak şekilde bir proje geliştirdik. Ortak bir çabayla Elektronik Gemi Denetim Sistemi'ni bugün 25 milyonluk güncel bütçesi var. Denizlerimiz bizim en büyük önceliğimizdir. 5 denetim teknesi ile yapacağımız çalışmayı 2 tekne ile yapacağız. Zamandan personelden yakıttan kazanacağız. Kıyıdan bir kirlilik geldiği zaman deniz aracından olduğuyla ilgili bir kanıt istenir. Video görüntünüz yoksa cezai işlem yapmanız mümkün değil. Bunların hepsi tarihe karışacak. Hareketli 22 noktadaki PTZ kameralarımızla, radar sistemiyle, termal kameralarımız var. Termal kamera sayesinde herhangi bir gemideki kaçak deşarj olduğunda ısı farkından anında görebiliyoruz. Kaçış yok. Türkiye'ye yeni bir dönem açtığımız için çok gururluyuz" dedi.

"Ayda 60 gemi ağırlıyor"

Antalya Liman Başkanı Muhammet Alper Keçeli, Antalya Körfezi açısından baktığımızda liman olarak 60 gemi ağırladıklarını bildirdi. 60 geminin 30'a yakınının şamandıra tesislerine geldiğini aktaran Keçeli, "Bu tür projelerin hayat bulması denetleme, gözetleme ve takip açısından öneli bir kabiliyet ortaya koyuyor" dedi.

Açılışın ardından Başkan Böcek, merkezi ziyaret ederek, sistemin nasıl çalıştığına dair bilgiler aldı. Büyükşehir Belediyesinin sorumluluk sahasındaki 22 kamera görüntüsünün ekranlarda yer aldığı sistemde, temsili olarak da bir kirlilik anonsu yapıldı ve denizdeki gemiye ekipler kısa sürede ulaştı ve denetleme yaptı. Başkan Böcek'te telsiz aracılığıyla bir anons yaptı.