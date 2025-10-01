Antalya'daki Butik Otelde Yangın Davası Devam Ediyor

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde butik otelde çıkan yangında Lübnanlı 2 turistin ölmesi ve 10 kişinin yaralanmasıyla ilgili 3 sanığın yargılanmasına devam ediliyor.

Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanıklar Ali A, Mehmet A. ile müşteki ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada savunma yapan sanık Mehmet A, suça konu yangının çıktığı otelin sahibi olduğunu söyledi.

Otelin bulunduğu yerin sit alanı olması sebebiyle Anıtlar Yüksek Kurulu'na sunulan ve onaylanan projeye uygun şekilde gerekli denetimler yapılarak iskan ve işletme ruhsatı aldıklarını belirten Mehmet A, "Soruşturma aşamasında alınan bilirkişi raporunu kabul etmiyoruz. Özellikle klimaların düzenli olarak bakımını yaptırıyoruz. Yangın önlemleri noktasında anlaşmalı olduğumuz firma tarafından düzenli olarak elektrik ve yangın bakımları yapılmıştı." dedi.

Bunlara ilişkin belgeleri de dosyaya sunduklarını kaydeden Mehmet A, söz konusu otelin, yangının çıktığı haliyle durduğunu, faaliyete açmadıklarını ve konuyla ilgili atılı suçlamayı kabul etmediğini ifade etti.

Sanık Ali A. ise suça konu yangının çıktığı şirketin firma yetkilisi olduğunu ve üzerine atılı suçu kabul etmediğini söyledi.

Olayda yaralanan ve vefat eden kişilerin hem kendileriyle hem aileleriyle iletişime geçip maddi ve manevi her yönden destek olduğunu belirten Ali A, beraatine karar verilmesini talep etti.

Müşteki Aslı Tokalak da Alman vatandaşı olduğunu ve olay günü müşteri olarak otelde kaldığını belirtti.

Çıkan yangında yaralandığını anlatan Tokalak, "Ben yaşanan olayla ilgili Almanya'dan bir tazminat falan almadım, bana vicdan azabı yaptırmaya çalışıyorlar. Bana çalıştığım zamanlarda ödediğim sağlık sigortası ödendi. Ben çalışmadığım için işsizlik parası aldım. Olayla ilgili maddi ve manevi zarara uğradım, sanıkların cezalandırılmasını istiyorum." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, bilirkişi ve dosyadaki eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Olay

Muratpaşa ilçesi tarihi Kaleiçi'ndeki bir butik otelde 22 Temmuz 2023'te çıkan yangında yabancı uyruklu 2 kişi ölmüş, 10 kişi yaralanmıştı. Yaşanan olayla ilgili 3 kişi gözaltına alınmış ve haklarında "Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan dava açılmıştı.