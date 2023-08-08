Antalya'da Zirai İlaç Bayileri Denetlendi

Antalya'da Gazipaşa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ilçede faaliyet gösteren zirai ilaç bayilerini denetledi.

Gazipaşa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, yaklaşan örtü altı üretim sezonu öncesi, ilçede bulunan bitki koruma ürünleri satışı yapan zirai ilaç bayilerini denetledi. Çevre sağlığını korumak ve sürdürülebilir tarım için sahte, ruhsata uygun üretilmeyen bitki koruma ürünlerinin önüne geçmek amacıyla yapılan denetimlerde, ilaçların bilinçli ve doğru kullanılması hususunda ziraat mühendislerine ve bayi personellerine bilgi aktarıldı. Bayilerde bulunan üreticiler de uyararak bilgi veren ekipler, zirai ilaçların bilinçsiz kullanımının canlı ve cansız varlıkların yanında toprağa da zarar verdiğine dikkat çekti. Bayilerde yasaklanmış ilaçların satılıp satılmadığını da kontrol eden ekipler, üreticilerle yaptıkları görüşmelerde, çiftçilere ruhsatlı ilaç bayilerinden ilaç almaları konusunda uyarı yapıldı. Ekipler, Gazipaşa'da yasaklanmış ilaçların satılmasına kesinlikle müsaade edilmeyeceğine ve bu konu üzerinde hassasiyetle duracaklarına vurgu yaptı. - ANTALYA