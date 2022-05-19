Antalya'da zipline aktivitesi sırasında asılı kalan çocuk kurtarıldı - Haberler

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Antalya'da zipline aktivitesi sırasında asılı kalan çocuk kurtarıldı

AA - Tahsin Küçükkaraca - Güncel
Antalya'da zipline aktivitesi sırasında asılı kalan çocuk kurtarıldı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde zipline aktivitesi sırasında asılı kalan çocuk ekiplerce indirildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde zipline aktivitesi sırasında asılı kalan çocuk ekiplerce indirildi.

Beşkonak bölgesi Tazı Kanyonu'na ailesiyle tatil için gelen Sefa Doğan (11) zipline aktivitesi esnasında havada asılı kaldı.

Durumu fark eden işletme sahibi, jandarma ve eğitmenlerden yardım istedi.

Bölgeye gelen ekipler, halat yardımıyla Doğan'ı bulunduğu yerden kurtardı.

Güvenli bir şekilde ziplineden indirilen Doğan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

AA / Tahsin Küçükkaraca - Güncel

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