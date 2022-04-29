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Antalya'da zincirleme trafik kazasında yaralanan kadın tedavi gördüğü hastanede öldü

AA - Servet Tümer - Güncel
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Antalya'da zincirleme trafik kazasında yaralanan kadın tedavi gördüğü hastanede öldü

Antalya'nın Serik ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan kadın, 29 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Serik ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan kadın, 29 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Boğazkent Mahallesi'nde Mimar Sinan ile Kanuni caddelerinin kesiştiği kavşakta 4 aracın karıştığı trafik kazasında araçta sıkışan ve itfaiye ekiplerince çıkarılan Fatma Demir, Serik Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Hastanedeki 29 günlük yaşam mücadelesini kaybeden Demir için Merkez Mahalle'de cenaze töreni düzenlendi. Demir'in cenazesi, ikindi namazının ardından Merkez Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.

İsa Kılıç idaresindeki 07 FFD 30 plakalı kamyon ile Mehmet Demir'in kullandığı 07 YIB 03 plakalı hafif ticari araç, 1 Nisan'da Boğazkent Mahallesi Mimar Sinan ile Kanuni caddelerinin kesiştiği kavşakta çarpışmış, kazaya Fatih Karcı yönetimindeki 07 ABY 453 plakalı cip ile Adem Korhan kontrolündeki 07 ADJ 401 plakalı otomobil de karışmıştı.

Zincirleme kazada 5 kişi yaralanmıştı.

AA / Servet Tümer - Güncel

Mimar Sinan, Boğazkent, Tragger, Antalya, Güncel, Haberler

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