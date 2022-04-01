Antalya'da zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Antalya'da zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı

AA - Servet Tümer - Güncel
 - Güncelleme:
Antalya'da zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı

Antalya'nın Serik ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Serik ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

İsa Kılıç idaresindeki 07 FFD 30 plakalı kamyon ile Mehmet Demir'in kullandığı 07 YIB 03 plakalı hafif ticari araç, Boğazkent Mahallesi Mimar Sinan ile Kanuni caddelerinin kesiştiği kavşakta çarpıştı.

Kazaya, Fatih Karcı'nın yönetimindeki 07 ABY 453 plakalı cip ile Adem Korhan kontrolündeki 07 ADJ 401 plakalı otomobil de karıştı.

Sürücülerden Demir, aynı araçtaki Fatma Demir, cipteki Evren Adem Eroğlu ve Olivia Karcı ile henüz kimliği tespit edilemeyen bir kişi yaralandı.

Mehmet ve Fatma Demir, sıkıştıkları yerden itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Ambulanslarla Serik'teki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

AA / Servet Tümer - Güncel

Mehmet Demir, Boğazkent, Tragger, Antalya, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title