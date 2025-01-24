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Antalya'da Zincirleme Trafik Kazası: İki Yaralı

Antalya'da Zincirleme Trafik Kazası: İki Yaralı
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Antalya'nın Kepez ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında, 2 kişi yaralandı. Olay, Gazi Bulvarı'nda meydana geldi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Antalya'nın Kepez ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Göksu Mahallesi Gazi Bulvarı'nda A.N. idaresindeki 07BFE 845 plakalı otomobil, önce aynı yönde seyreden E.B.A'nın kullandığı 48 DM 888 plakalı otomobille ardından Y.K. yönetimindeki 07 AAH 752 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle Y.K'nin kontrolündeki otomobil refüjdeki demir korkulukları yıkarak karşı yola geçti.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücülerden Y.K. ile 7 yaşındaki oğlu M.K. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Ulaşımın bir süre kontrollü sağlandığı yolda, araçların kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

Öte yandan, kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kayıtlarda, aynı yönde giden otomobillerden birinin çarpmanın etkisiyle refüjdeki korkuluk demirlerini yıkıp karşı yola geçtiği görülüyor.

Kaynak: AA / Fatih Hepokur - Güncel
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