Antalya'da Zincirleme Trafik Kazası: 5 Yaralı
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Antalya'nın Kepez ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Kazaya neden olduğu iddia edilen otomobil sürücüsü kaçtı.
Antalya'nın Kepez ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Gazi Bulvarı'nda sol şeritten ilerleyen, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 07 VE 569 plakalı otomobil önündeki otomobile çarptı. Araçlar refüje savrulurken, kazaya arkadan gelen 1 otomobil ve 1 motosiklet de karıştı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan 5 kişi çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Makas atarak ilerlerken kazaya neden olduğu iddia edilen 07 VE 569 plakalı otomobilin sürücüsünün kaçtığı öğrenildi.
Kaynak: AA / Tahsin Küçükkaraca - Güncel