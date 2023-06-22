Antalya'da Zincirleme Trafik Kazası: 5 Yaralı

Antalya'nın Kepez ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Kazaya neden olduğu iddia edilen otomobil sürücüsü kaçtı.

Antalya'nın Kepez ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Gazi Bulvarı'nda sol şeritten ilerleyen, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 07 VE 569 plakalı otomobil önündeki otomobile çarptı. Araçlar refüje savrulurken, kazaya arkadan gelen 1 otomobil ve 1 motosiklet de karıştı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan 5 kişi çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Makas atarak ilerlerken kazaya neden olduğu iddia edilen 07 VE 569 plakalı otomobilin sürücüsünün kaçtığı öğrenildi.