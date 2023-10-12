Antalya'da Zincirleme Trafik Kazası: 2 Yaralı

Antalya'nın Kepez ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 araç birbirine çarptı. Kazada 2 kişi yaralanırken, kamyonet içerisinde sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Olay sonrası trafik durdu ve polis ekipleri inceleme başlattı.

Antalya'da 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kamyonet içerisinde ayaklarından sıkışan sürücü ise itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

Kaza, sabah saat 08.30 sıralarında Kepez ilçesi Gazi Bulvarı üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre; aynı güzergah üzerinde seyir halinde bulunan Özcan Çınar yönetiminde bulunan CEYSU firmasına ait 07 ZB 447 plakalı kamyon ile İsmail Bekmez yönetimindeki Tarım Kredi Kooperatifi'ne ait 07 TK 565 plakalı tır çarpıştı. Kazaya Faruk Yılmaz yönetiminde bulunan 06 COP 511 plakalı otomobille Bayram Göçer idaresindeki 07 C 2463 plakalı servis aracı da karıştı. Kazada su nakliyesi yapan 07 ZB 447 plakalı kamyonun sürücüsü Özcan Çınar, araç içerisinde sıkıştı.

Yaşanan kazanın ardından Gazi Bulvarı üzerinde trafik adeta durdu

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarın ardından bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri ayaklarından sıkışan sürücü Çınar'ı sıkıştığı yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Otomobil içerisinde bulunan Dilber C. de kazada hafif yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Yaşanan kazanın ardından Gazi Bulvarı üzerinde trafik adeta durdu. Polis ekipleri duran trafiği açmak için çalışma gerçekleştirdi. Hastaneye kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ANTALYA