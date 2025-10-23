Haberler

Antalya'da Zincirleme Trafik Kazası: 2 Turist Yaralandı

Güncelleme:
Antalya'nın Serik ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında iki Alman turist yaralanırken, olay yerine sağlık ekipleri gönderildi.

Antalya'nın Serik ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 turist yaralandı.

Sürücüleri henüz öğrenilemeyen 07 JL 838 plakalı kamyon, Antalya - Alanlya D400 kara yolunda önce aynı istikamette ilerleyen 07 CFP 751 plakalı otomobile ardından 07 CAE 415 plakalı tur midibüsüne, tur midibüsü de 48 H 5595 plakalı kamyona çarptı.

Kazada tur midibüsündeki 2 Alman turist yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ilçedeki hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA / Servet Tümer - Güncel
