Antalya'da Zincirleme Trafik Kazası: 2 Turist Yaralandı
Antalya'nın Serik ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında iki Alman turist yaralanırken, olay yerine sağlık ekipleri gönderildi.
Antalya'nın Serik ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 turist yaralandı.
Sürücüleri henüz öğrenilemeyen 07 JL 838 plakalı kamyon, Antalya - Alanlya D400 kara yolunda önce aynı istikamette ilerleyen 07 CFP 751 plakalı otomobile ardından 07 CAE 415 plakalı tur midibüsüne, tur midibüsü de 48 H 5595 plakalı kamyona çarptı.
Kazada tur midibüsündeki 2 Alman turist yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ilçedeki hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA / Servet Tümer - Güncel