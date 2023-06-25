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Antalya'da Zincirleme Trafik Kazası: 1 Ölü, 5 Yaralı

Antalya'da Zincirleme Trafik Kazası: 1 Ölü, 5 Yaralı

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Antalya'nın Aksu ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı. Kazada sürücü C.T, olay yerinde öldü, E.A, B.A, B.A, E.D. ve A.C. yaralandı. Yaralılar bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince, Antalya'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Antalya'nın Aksu ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

E.A'nın kullandığı 34 EDE 497 plakalı otomobil, Antalya- Isparta kara yolu Ortaköy mevkisinde karşı şeritten gelen C.T. idaresindeki 07 FB 835 plakalı otomobille çarpıştı. Isparta'ya seyir alindeki A.D. yönetimindeki 32 ES 632 plakalı otomobil de kaza yapan araçlara çarptı.

Kazada sürücü C.T, olay yerinde öldü, E.A, B.A, B.A, E.D. ve A.C. yaralandı.

Yaralılar bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince, Antalya'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / Ayşe Yıldız - Güncel

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